Купюры с Владивостоком придётся проверять необычным способом

Источник: Восток Медиа

Специальное приложение для проверки новых денег выпустит «Госзнак». Оно совсем скоро станет доступным для скачивания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». С его помощью, передаёт «Российская газета», россияне смогут определять подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Мобильное приложение будет доступно для скачивания с 18 января через AppStore и GooglePlay.

Авторы идеи уверены, что нововведение поможет обезопасить россиян от грубых подделок. Кроме того, с помощью приложения пользователи смогут получать информацию о виде и особенностях банкнот. Приложение будет бесплатным, ни за его скачивание, ни за пользование не будут брать деньги.

Как писало РИА «Восток-Медиа», купюры с изображением Владивостока и Севастополя номиналом 2000 и 200 рублей официально поступили в обращение на территории Приморского края 18 октября 2017 года. Их презентация состоялась 12 октября в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь. Не успели банкноты поступить в регион, как спекулянты начали наживаться на местных жителях и продавать новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей выше их реальной стоимости. Это даже вынудило Центробанк отреагировать и попросить жителей края не покупать купюры с изображением Владивостока.