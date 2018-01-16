Купюры с Владивостоком придётся проверять необычным способом
Россиян хотят максимально оградить от фальшивых банкнот.
Россиян хотят максимально оградить от фальшивых банкнот.
Специальное приложение для проверки новых денег выпустит «Госзнак». Оно совсем скоро станет доступным для скачивания, сообщает РИА «Восток-Медиа».
«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». С его помощью, передаёт «Российская газета», россияне смогут определять подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Мобильное приложение будет доступно для скачивания с 18 января через AppStore и GooglePlay.
Как писало РИА «Восток-Медиа», купюры с изображением Владивостока и Севастополя номиналом 2000 и 200 рублей официально поступили в обращение на территории Приморского края 18 октября 2017 года. Их презентация состоялась 12 октября в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь. Не успели банкноты поступить в регион, как спекулянты начали наживаться на местных жителях и продавать новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей выше их реальной стоимости. Это даже вынудило Центробанк отреагировать и попросить жителей края не покупать купюры с изображением Владивостока.
В декабре Центробанк выпустил специальный видеоролик про новые деньги — в нём приняла участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина.