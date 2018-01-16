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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

Купюры с Владивостоком придётся проверять необычным способом

Россиян хотят максимально оградить от фальшивых банкнот.

Источник: Восток Медиа

Специальное приложение для проверки новых денег выпустит «Госзнак». Оно совсем скоро станет доступным для скачивания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Гознак» разработал приложение для мобильных устройств «Банкноты 2017». С его помощью, передаёт «Российская газета», россияне смогут определять подлинность новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Мобильное приложение будет доступно для скачивания с 18 января через AppStore и GooglePlay.

Авторы идеи уверены, что нововведение поможет обезопасить россиян от грубых подделок. Кроме того, с помощью приложения пользователи смогут получать информацию о виде и особенностях банкнот. Приложение будет бесплатным, ни за его скачивание, ни за пользование не будут брать деньги.

Как писало РИА «Восток-Медиа», купюры с изображением Владивостока и Севастополя номиналом 2000 и 200 рублей официально поступили в обращение на территории Приморского края 18 октября 2017 года. Их презентация состоялась 12 октября в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь. Не успели банкноты поступить в регион, как спекулянты начали наживаться на местных жителях и продавать новые деньги номиналом 200 и 2000 рублей выше их реальной стоимости. Это даже вынудило Центробанк отреагировать и попросить жителей края не покупать купюры с изображением Владивостока.

В декабре Центробанк выпустил специальный видеоролик про новые деньги — в нём приняла участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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