Хехцирская тигрица разгонит всех конкурентов

Войну непрошенным гостям объявила тигрица, обитающая в заказнике «Хехцирский» под Хабаровском.

Начальник отдела охраны заказника Юрий Кя рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», что участковый государственный инспектор Сергей Лагутин, возвращаясь домой с очередного объезда территории заказника обнаружил следы волков и тигра.

— Волки шли цепочкой через дорогу. Сергей протропил их и убедился, что четыре волка нашли кабанов и увязались за ними. Вскоре, изучая свежие следы, участковый понял, что на волчью тропу вышла тигрица, обосновавшаяся в этих местах. Судя по всему, хищница, живущая в нашем заказнике, разозлилась на внедрившихся в ее владения гостей, и начала их преследовать. Сергей не стал продолжать тропление, чтобы не мешать, — уточнил он.

Волки ежегодно появляются на территории заказника в зимнее время за добычей, но они являются конкурентами для тигра, который тоже питается копытными. По словам опытного инспектора, пока хозяйка таежной территории не выгонит или не уничтожит непрошеных гостей — не успокоится. Конкурентов она не любит.

— Между тем, у нашей тигрицей разборки с еще одной конкуренткой. Речь о тигрице, которая не имеет своей территории и постоянно блуждает вблизи села Благодатное. Ее сейчас пытаются поймать краевые госинспекторы, загоняя в Хехцирский заказник, но наша тигрица, которая постарше и побольше, постоянно её выдавливает со своих владений обратно. Мы придумали нашей постоялице кличку Карма, — поведал Юрий Кя.

Карма очень осторожная и аккуратная. Обычно тигры любят прохаживаться по проложенным человеком дорогам, отмечать свой след, а эта никогда — ходит исключительно по лесу.