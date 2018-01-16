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04:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровске пройдет патриотическое мероприятие «Январский гром»

Событие приурочат к очередной годовщине снятия блокады Ленинграда.

Источник: Комсомольская правда

Воспитанники патриотических клубов, а также учащиеся школ смогут принять участие в цикле мероприятий, которые будут посвященны годовщине снятия блокады Ленинграда. Она продолжалась 900 дней. С 22 по 25 января в Хабаровске на базе городского центра патриотического воспитания пройдут встречи с ветеранами, тематические литературные вечера и кинолектории.

— 22 января в 14 часов все желающие смогут посетить кинолекторий «Мы смерти смотрели в лицо», 23 января также в 14 часов организаторы мероприятия проведут встречу с ветеранами «Голос блокады», в это же время 24 и 25 числа пройдет лекция «Непокоренный, прошедший сквозь ад Ленинград» и литературный вечер «900 блокадных дней», — рассказали в пресс- службе городской администрации.

Участникам «Январского грома» необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам: 8−914−422−51−50, 47−53−01 или по адресу — ул. Тургенева, 65 Б.

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