В Хабаровске пройдет патриотическое мероприятие «Январский гром»

Источник: Комсомольская правда

Воспитанники патриотических клубов, а также учащиеся школ смогут принять участие в цикле мероприятий, которые будут посвященны годовщине снятия блокады Ленинграда. Она продолжалась 900 дней. С 22 по 25 января в Хабаровске на базе городского центра патриотического воспитания пройдут встречи с ветеранами, тематические литературные вечера и кинолектории.

— 22 января в 14 часов все желающие смогут посетить кинолекторий «Мы смерти смотрели в лицо», 23 января также в 14 часов организаторы мероприятия проведут встречу с ветеранами «Голос блокады», в это же время 24 и 25 числа пройдет лекция «Непокоренный, прошедший сквозь ад Ленинград» и литературный вечер «900 блокадных дней», — рассказали в пресс- службе городской администрации.