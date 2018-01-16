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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Проезд в трамваях и троллейбусах Хабаровска подорожает на этой неделе

По словам директора МУП «ГЭТ», перевозчик воспользуется правом «установить необходимую цену за свои услуги».

Источник: РИА "Новости"

С четверга в Хабаровске повысится стоимость билетов в трамваях и троллейбусах. Теперь жители краевой столицы будут платить за проезд 25 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

С 18 января МУП «ГЭТ» начинает работать по нерегулируемому тарифу: предприятие будет самостоятельно назначать цены на билеты.

«В прошлом году, когда мы подавали документы в краевой комитет по ценам и тарифам, доказали, что стоимость одной поездки равна 24 рублям 92 копейкам, но тогда нам утвердили тариф в 24 рубля. По сути, это не повышение платы — мы воспользуемся правом установить необходимую цену за свои услуги», — рассказал директор МУП «Городской электрический транспорт» Николай Илющенко.

Напомним, в дальнейшем МУП «ГЭТ» планирует возить пассажиров и по автобусным маршрутам. У перевозчика уже есть нужная лицензия, осталось выиграть конкурс.

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