Проезд в трамваях и троллейбусах Хабаровска подорожает на этой неделе
По словам директора МУП «ГЭТ», перевозчик воспользуется правом «установить необходимую цену за свои услуги».
По словам директора МУП «ГЭТ», перевозчик воспользуется правом «установить необходимую цену за свои услуги».
С четверга в Хабаровске повысится стоимость билетов в трамваях и троллейбусах. Теперь жители краевой столицы будут платить за проезд 25 рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».
С 18 января МУП «ГЭТ» начинает работать по нерегулируемому тарифу: предприятие будет самостоятельно назначать цены на билеты.
«В прошлом году, когда мы подавали документы в краевой комитет по ценам и тарифам, доказали, что стоимость одной поездки равна 24 рублям 92 копейкам, но тогда нам утвердили тариф в 24 рубля. По сути, это не повышение платы — мы воспользуемся правом установить необходимую цену за свои услуги», — рассказал директор МУП «Городской электрический транспорт» Николай Илющенко.
Напомним, в дальнейшем МУП «ГЭТ» планирует возить пассажиров и по автобусным маршрутам. У перевозчика уже есть нужная лицензия, осталось выиграть конкурс.