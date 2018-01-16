Полеты Л-410 повторно приостановлены в Хабаровском крае
Полеты чешских самолетов Л-410 в Хабаровском крае вновь приостановлены. Причиной стала очередная нештатная ситуация.
Полеты чешских самолетов Л-410 в Хабаровском крае вновь приостановлены. Причиной стала очередная нештатная ситуация.
Напомним, что в прошлый раз полеты были на время прекращены после авиакатастрофы у Нелькана. Крушение Л-410 «Хабаровских авиалиний» произошло 15 ноября 2017 года. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. По предварительной версии МАК, причиной аварии стало самопроизвольное включение
Чешские машины вернулись на линии в январе 2018-го, но ненадолго.
«На одном из самолетов Л-410 11 января вновь сработал
Он отметил, что сейчас для Л-410 подыскивают временную альтернативу. Часть пассажиров перевезут вертолетами, ищут и перевозчиков, готовых выполнять полеты в Херпучи, Аян и Чумикан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.