Полеты Л-410 повторно приостановлены в Хабаровском крае

Напомним, что в прошлый раз полеты были на время прекращены после авиакатастрофы у Нелькана. Крушение Л-410 «Хабаровских авиалиний» произошло 15 ноября 2017 года. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. По предварительной версии МАК, причиной аварии стало самопроизвольное включение бета-режима двигателя (реверса).

Чешские машины вернулись на линии в январе 2018-го, но ненадолго.

«На одном из самолетов Л-410 11 января вновь сработал бета-режим. Это не привело к каким-либо последствиям. С 12 января полеты этого самолета вновь приостановлены. Вся информация направлена на завод-изготовитель в Чехию и в Москву. В Хабаровск уже прибыли специалисты завода, представители Росавиации и МАК для проверки», — сказал начальник управления транспорта регионального минтранса Дмитрий Кирсанов.