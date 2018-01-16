Поклонники The Beatles по всему миру отмечают ежегодный день группы

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В самый первый состав группы вошли Пол Маккартни (бас-гитара, гитара, вокал), Джон Леннон (гитара, вокал), Джордж Харрисон (гитара, вокал), Стюарт Сатклифф (бас-гитара), Пит Бест (ударные). Тогда на презентации группы выступали модные джазовые коллективы, мероприятие посетили порядка 600 человек, еще 100 человек слушали выступление на улице, так как им не хватило места в здании.

Поначалу группа была известна только в Ливерпуле, затем, когда в 1960 году музыканты уехали в Германию, на них обратил внимание Тони Шеридан, который был в то время очень известным исполнителем рок-н-ролла.

Вместе с «Битлз» Шеридан записал студийный альбом «Тони Шеридан и Битлз». Именно тогда в творческой биографии «Битлз» произошел первый серьезный дебют на международном уровне.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С того момента на планете началось сумасшествие, получившее название «битломания». За время существования группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки.

Всемирный День The Beatles был учрежден по решению ЮНЕСКО в 2001 году.