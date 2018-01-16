На три дня ограничат движение на улице Партизанской в Иркутске
Искать пути объезда придется с 16 по 18 января.
Искать пути объезда придется с 16 по 18 января.
Внимание, автомобилисты! Во вторник, 16 января, ограничат проезд машин по улице Партизанской в районе дома № 143 в Иркутске. Необходимо будет объезжать этот участок дороги до 18 января.
— Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях, — поясняют в
Напомним, с 23 октября 2017 года на полтора года закрыли для проезда автомобилей участок улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. Там строят многоквартирные жилые дома и обустраивают дворы. На этот период застройщик позаботится о том, чтобы местные жители и аварийные службы могли проехать к домам.
Водителям стоит быть особенно осторожными, двигаясь вблизи улиц, где ведутся ремонтные работы, а движение закрыто или частично ограничено.