На три дня ограничат движение на улице Партизанской в Иркутске

Внимание, автомобилисты! Во вторник, 16 января, ограничат проезд машин по улице Партизанской в районе дома № 143 в Иркутске. Необходимо будет объезжать этот участок дороги до 18 января.

Напомним, с 23 октября 2017 года на полтора года закрыли для проезда автомобилей участок улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. Там строят многоквартирные жилые дома и обустраивают дворы. На этот период застройщик позаботится о том, чтобы местные жители и аварийные службы могли проехать к домам.