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04:35 (мск), источник: Комсомольская правда

На три дня ограничат движение на улице Партизанской в Иркутске

Искать пути объезда придется с 16 по 18 января.

Источник: Комсомольская правда

Внимание, автомобилисты! Во вторник, 16 января, ограничат проезд машин по улице Партизанской в районе дома № 143 в Иркутске. Необходимо будет объезжать этот участок дороги до 18 января.

— Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на электрических сетях, — поясняют в пресс-службе городской администрации.

Напомним, с 23 октября 2017 года на полтора года закрыли для проезда автомобилей участок улицы Баженова от улицы Бородина до пересечения с внутриквартальным проездом. Там строят многоквартирные жилые дома и обустраивают дворы. На этот период застройщик позаботится о том, чтобы местные жители и аварийные службы могли проехать к домам.

Водителям стоит быть особенно осторожными, двигаясь вблизи улиц, где ведутся ремонтные работы, а движение закрыто или частично ограничено.

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