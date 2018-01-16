МЧС: в Красноярском крае резко похолодает

Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупреждают: сильные морозы придут в Красноярский край уже сегодня, 16 января. В центральных и южных районах и в краевой столице, по данным метеорологов, столбики термометров опустятся до -27,-32 градусов. В северной части еще холоднее — 40 градусов.

Спасатели советуют в сильные морозы воздержаться от алкоголя и носить удобную одежду. Если вы почувствовали, что сильно замерзли, отогрейтесь в ближайшем кафе или магазине. Не надо этого стесняться. Кроме того, если вы обморожили ноги, не вздумайте разуваться на холоде. Если мороз застал вас в пути, не надо выходить из авто, вызовите спасателей по телефону и ждите.

— Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения — это в него не попадать, — напоминают в пресс-службе краевого МЧС. — Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости.