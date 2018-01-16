Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Ирландка вышла замуж за пирата-призрака
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Доход обладателя «рук-базук» больше 1 млн рублей в месяц – СМИ
СМИ Британии обсуждают свойства бомбы РФ «Дрель»
Екатерина Андреева и ее дочь проводят время в Италии
Бывшую девушку Леонардо ДиКаприо обвинили в полноте
Путин поручил помочь людям с инвалидностью
Изучены особенности «беременного мозга»
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
04:31 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: в Красноярском крае резко похолодает

В северных районах региона ожидают до -40 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 80% 773 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупреждают: сильные морозы придут в Красноярский край уже сегодня, 16 января. В центральных и южных районах и в краевой столице, по данным метеорологов, столбики термометров опустятся до -27,-32 градусов. В северной части еще холоднее — 40 градусов.

Спасатели советуют в сильные морозы воздержаться от алкоголя и носить удобную одежду. Если вы почувствовали, что сильно замерзли, отогрейтесь в ближайшем кафе или магазине. Не надо этого стесняться. Кроме того, если вы обморожили ноги, не вздумайте разуваться на холоде. Если мороз застал вас в пути, не надо выходить из авто, вызовите спасателей по телефону и ждите.

— Наконец, помните, что лучший способ выйти из неприятного положения — это в него не попадать, — напоминают в пресс-службе краевого МЧС. — Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости.

Берегите себя!

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 "Гений" второй сезон: Антонио Бандерас поседел для роли Пабло Пикассо
Забытое равенство
Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой
Нападение в пермской школе: версии и возможные последствия
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Дочь Мартина Лютера Кинга подвергла критике Трампа
ЕС предложил исключить восемь стран из черного списка офшоров
Госдеп предупредил американцев по поводу поездок в КНДР
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS? На следующей неделе Спортивный арбитраж начинает слушания по апелляциям российских спортсменов на решения дисциплинарной комиссии МОК
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь