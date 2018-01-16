От жителей Хабаровского края ждут заявлений на ЕГЭ до 1 февраля
В Хабаровском крае от жителей ждут заявления на прохождение Единого государственного экзамена в 2018 году. Количество предметов не ограничено, документы можно подать до 1 февраля.
В Хабаровском крае от жителей ждут заявления на прохождение Единого государственного экзамена в 2018 году. Количество предметов не ограничено, документы можно подать до 1 февраля.
Русский язык и математика являются обязательными для выпускников 2018 года, как и прежде. Без них невозможно получить аттестат о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто хочет продолжить обучение в вузе. Список экзаменов, которые нужно для поступления на ту или иную специальность, есть на сайте образовательной организации.
Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья должны предъявить копию рекомендаций
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края. Допустить человека могут только в том случае, если у него есть уважительная причина, и не позднее чем за две недели до начала экзаменов.