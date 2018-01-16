От жителей Хабаровского края ждут заявлений на ЕГЭ до 1 февраля

Источник: Восток Медиа

Русский язык и математика являются обязательными для выпускников 2018 года, как и прежде. Без них невозможно получить аттестат о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто хочет продолжить обучение в вузе. Список экзаменов, которые нужно для поступления на ту или иную специальность, есть на сайте образовательной организации.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, выпускники школ 2018 года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу экзамена, определяемые органами управления образованием Хабаровского края. Люди из двух этих категорий могут прийти сами, попросить родителей или их законных представителей, если у них есть доверенность.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей заболевание. Тем, кто заканчивал учёбу в прошлые годы, нужно взять с собой документы об образовании. Студенты техникумов и колледжей должны приложить справку из своей организации, которая подтверждает освоение программ.