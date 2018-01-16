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04:37 (мск), источник: Восток Медиа

От жителей Хабаровского края ждут заявлений на ЕГЭ до 1 февраля

В Хабаровском крае от жителей ждут заявления на прохождение Единого государственного экзамена в 2018 году. Количество предметов не ограничено, документы можно подать до 1 февраля.

Источник: Восток Медиа

Русский язык и математика являются обязательными для выпускников 2018 года, как и прежде. Без них невозможно получить аттестат о среднем общем образовании. Остальные предметы сдаются по выбору и необходимы в первую очередь тем, кто хочет продолжить обучение в вузе. Список экзаменов, которые нужно для поступления на ту или иную специальность, есть на сайте образовательной организации.

Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, выпускники школ 2018 года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учёбы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу экзамена, определяемые органами управления образованием Хабаровского края. Люди из двух этих категорий могут прийти сами, попросить родителей или их законных представителей, если у них есть доверенность.

Обучающиеся и выпускники прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а участники-инвалиды и дети-инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей заболевание. Тем, кто заканчивал учёбу в прошлые годы, нужно взять с собой документы об образовании. Студенты техникумов и колледжей должны приложить справку из своей организации, которая подтверждает освоение программ.

После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края. Допустить человека могут только в том случае, если у него есть уважительная причина, и не позднее чем за две недели до начала экзаменов.

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