Верующие Хабаровского края смогут совершить омовение в 38 купелях

Источник: Восток Медиа

«На территории города Хабаровска крещенские купания будут проходить в пяти местах: на пруду возле Храма Серафима Саровского (парк “Северный”), на протоке Амурская (район села Красная Речка), в затоне завода имени Кирова. Также омовения можно будет совершить в двух искусственных купелях — на площадке у строящегося храма в поселке Горького и возле нижнего храма Спасо-Преображенского кафедрального собора», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в регионе будут работать 40 купелей. Окунуться раньше других 19 января в дальневосточной столице можно будет в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери — там иордань откроют в 7:00. Дольше всего верующих будут принимать в нижнем храме кафедрального собора — до 21:00. Работать купели будут практически весь день.

Безопасность оборудованных купелей до праздника проверят сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Они осмотрят состояние льда на данных участках, его качество и безопасность для массового выхода людей на водоём. Также большие внимание они уделят организации самих купелей, установления специального помоста, нескользящей поверхности на лестницах и другим важным моментам.