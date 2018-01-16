Жителям Хабаровского края предлагают «СИЛУ»
В рамках проекта проходит конкурс инициатив по благоустройству.
В рамках проекта проходит конкурс инициатив по благоустройству.
Проект «СИЛА», созданный на базе
«Голос 27», набирает обороты в Хабаровском крае. Жителям региона предлагают принять участие в конкурсе инициатив по благоустройству, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
На сайте sila.center граждане могут рассказать об идее по улучшению облика своего города или поселка, а также претендовать на получение субсидий из краевого и местного бюджетов для реализации своих проектов. Заявки принимаются до 31 января 2018 года.
Авторы самых популярных идей, смогут не только реализовать свои проекты, но и выиграть кепку, футболку или толстовку с фирменным логотипом проекта «Сила», а также современный смартфон. Первые 50 участников, опубликовавшие инициативы на сайте, уже получили свои призы.
Проект «СИЛА» создан в рамках реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», основной идеей которого является обязательство органов государственной власти края, органов местного самоуправления края и их должностных лиц принимать решения, основываясь на мнении граждан.