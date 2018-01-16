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05:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Экологию в Красноярске будут улучшать за счет сноса бараков

В 2018 году планируется снести 138 домов с печным оборудованием.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В этом году в Красноярске планируется снести 138 бараков. Это, по мнению краевых и городских чиновников, поможет улучшить экологическую обстановку в городе.

Как рассказал журналистам мэр Красноярска Сергей Еремин, на месте сноса аварийных домов планируется построить многоэтажки, а также оборудовать скверы. Реализация этих планов позволит не только улучшить условия проживания горожан, уверен глава, но и снизить экологическую нагрузку.

И.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин подтвердил, что снос домов позволит улучшить экологию в городе (минимум на 8%). Дело в том, что бараки отапливают с помощью печного оборудования. Дым выделяет в атмосферу вредный диоксид азота.

Обсуждая экологическое будущее Красноярска, чиновники отметили, что сносом бараков экопрограмма не ограничивается. Власти намерены бороться с выбросами транспорта и с малыми котельными. Также планируется высаживать больше деревьев.

Напомним, четыре города Красноярского края снова вошли в список самых грязных в России. Среди них: Красноярск, Норильск, Лесосибирск и Минусинск. Данные за 2016 год опубликовало Минприроды России.

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