Экологию в Красноярске будут улучшать за счет сноса бараков

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В этом году в Красноярске планируется снести 138 бараков. Это, по мнению краевых и городских чиновников, поможет улучшить экологическую обстановку в городе.

Как рассказал журналистам мэр Красноярска Сергей Еремин, на месте сноса аварийных домов планируется построить многоэтажки, а также оборудовать скверы. Реализация этих планов позволит не только улучшить условия проживания горожан, уверен глава, но и снизить экологическую нагрузку.

И.о. министра экологии Красноярского края Владимир Часовитин подтвердил, что снос домов позволит улучшить экологию в городе (минимум на 8%). Дело в том, что бараки отапливают с помощью печного оборудования. Дым выделяет в атмосферу вредный диоксид азота.

Обсуждая экологическое будущее Красноярска, чиновники отметили, что сносом бараков экопрограмма не ограничивается. Власти намерены бороться с выбросами транспорта и с малыми котельными. Также планируется высаживать больше деревьев.