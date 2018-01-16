Экологию в Красноярске будут улучшать за счет сноса бараков
В 2018 году планируется снести 138 домов с печным оборудованием.
В 2018 году планируется снести 138 домов с печным оборудованием.
В этом году в Красноярске планируется снести 138 бараков. Это, по мнению краевых и городских чиновников, поможет улучшить экологическую обстановку в городе.
Как рассказал журналистам мэр Красноярска Сергей Еремин, на месте сноса аварийных домов планируется построить многоэтажки, а также оборудовать скверы. Реализация этих планов позволит не только улучшить условия проживания горожан, уверен глава, но и снизить экологическую нагрузку.
Обсуждая экологическое будущее Красноярска, чиновники отметили, что сносом бараков экопрограмма не ограничивается. Власти намерены бороться с выбросами транспорта и с малыми котельными. Также планируется высаживать больше деревьев.
Напомним, четыре города Красноярского края снова вошли в список самых грязных в России. Среди них: Красноярск, Норильск, Лесосибирск и Минусинск. Данные за 2016 год опубликовало Минприроды России.