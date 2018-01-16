Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Гниды, Нежданы и Страхоты: как называли детей славяне
Опубликован антирейтинг кандидатов в президенты России
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Актриса Елена Корикова удивила Сеть новыми фотографиями - СМИ
СМИ: родители Шурыгиной вынуждены бежать из города
Екатерина Андреева и ее дочь проводят время в Италии
Бывшую девушку Леонардо ДиКаприо обвинили в полноте
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
05:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе к Крещению готовят 10 иорданей

К православному празднику Крещения Господня 19 января 2018 года в Иркутском районе подготовят 10 иорданей для купания и забора воды.

Об этом сообщает пресс-служба администрации. Для предотвращения несчастных случаев у каждой иордани будут дежурить по двое сотрудников полиции, государственные инспекторы по маломерным судам МЧС, спасатели, медицинские работники, сотрудники администраций.

Как сообщил старший госинспектор Иркутского районного участка Центра ГИМС МЧС России по Иркутской области Дмитрий Мудров, все иордани будут оборудованы деревянными сходнями и перилами для безопасного погружения в воду. В реках, где есть течение, установят специальные деревянные ограничения по периметру иорданей. Будут расчищены подъездные пути. Выезд автотранспорта на лед воспрещен.

Иордани для купания оборудуют в Большом Голоустном (Байкал, 100 м от храма, с 09.00 до 24.00), в Максимовщине (река Иркут, ул. Школьная, 11, с 10.00 до 20.00), в Урике (река Куда, в районе пешеходного моста по ул. Советской, с 19.00 18 января до 24.00 19 января), в деревне Позднякова Хомутовского МО (река Куда, с 23.00 18 января до 17.00 19 января). Впервые купание будет организовано в Горохово (пруд в конце ул. Первомайской, с 23.00 18 января до 05.00 19 января). Купание и забор воды организуют в Смоленщине (река Иркут, с 11.00 до 24.00). Здесь также оборудуют палатку, где можно будет переодеться и согреться. В Маркова иордань подготовят на истоке реки Кая, возле церкви (с 23.00 18 января до 24.00 19 января). В поселке Большая Речка — на ул. 3-я Советская (с 08.00 19 января до 08.00 20 января). В Молодёжном — на Иркутском водохранилище (с 08.00 до 24.00). В Листвянке — на реке Крестовка (с11.00 до 20.00). Зоны для забора воды будут также оборудованы в Большом Голоустном (в 50 м от храма, с 09.00 до 24.00) и на Илгинском источнике (84-й километр Голоустненского тракта, с 09.00 до 24.00).

В честь праздника в Иркутском районе запланировано проведение 17 вечерних и 18 утренних праздничных служб. Перед началом мероприятий сотрудники полиции обследуют все храмы, молитвенные дома и комнаты на предмет антитеррористической защищенности. На время служб будут находиться под охраной сотрудников полиции и частных охранных агентств. Всего для охраны общественного порядка будет задействовано 140 человек.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой
Нападение в пермской школе: версии и возможные последствия
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Дочь Мартина Лютера Кинга подвергла критике Трампа
ЕС предложил исключить восемь стран из черного списка офшоров
Госдеп предупредил американцев по поводу поездок в КНДР
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS? На следующей неделе Спортивный арбитраж начинает слушания по апелляциям российских спортсменов на решения дисциплинарной комиссии МОК
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь