В Иркутском районе к Крещению готовят 10 иорданей

Иордани для купания оборудуют в Большом Голоустном (Байкал, 100 м от храма, с 09.00 до 24.00), в Максимовщине (река Иркут, ул. Школьная, 11, с 10.00 до 20.00), в Урике (река Куда, в районе пешеходного моста по ул. Советской, с 19.00 18 января до 24.00 19 января), в деревне Позднякова Хомутовского МО (река Куда, с 23.00 18 января до 17.00 19 января). Впервые купание будет организовано в Горохово (пруд в конце ул. Первомайской, с 23.00 18 января до 05.00 19 января). Купание и забор воды организуют в Смоленщине (река Иркут, с 11.00 до 24.00). Здесь также оборудуют палатку, где можно будет переодеться и согреться. В Маркова иордань подготовят на истоке реки Кая, возле церкви (с 23.00 18 января до 24.00 19 января). В поселке Большая Речка — на ул. 3-я Советская (с 08.00 19 января до 08.00 20 января). В Молодёжном — на Иркутском водохранилище (с 08.00 до 24.00). В Листвянке — на реке Крестовка (с11.00 до 20.00). Зоны для забора воды будут также оборудованы в Большом Голоустном (в 50 м от храма, с 09.00 до 24.00) и на Илгинском источнике (84-й километр Голоустненского тракта, с 09.00 до 24.00).