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05:54 (мск), источник: Восток Медиа

Тарасенко и Веркеенко привлекла капсула в бухте Владивостока

Мероприятие с участием приморских ВИПов состоится в ближайший четверг.

Источник: Восток Медиа

Сотрудники всероссийского детского центра «Океан» сообщили сегодня РИА «Восток-Медиа» о значимом событии, которое состоится в ближайший четверг. Учитывая статус ВДЦ, на мероприятие приедут первые лица Владивостока и Приморского края.

18 января на территории посёлка бухты Емар состоится торжественная церемония закладки капсулы, посвящённая началу строительства жилого дома для сотрудников всероссийского детского центра «Океан». Его возведут в рамках программы развития «Океан — 2020» — в 10 минутах от самого лагеря. План-проект предусматривает восемь жилых этажей с 160 квартирами, детскую площадку и место для парковки автомобилей. Готовое служебное жильё получат семьи сотрудников «Океана» и работающие круглый год в дружине «Галактика».

Капсулу заложит директор ВДЦ Андрей Базилевский, а почётными гостями церемонии будут: врио губернатора Андрей Тарасенко, председатель Законодательного собрания Александр Ролик, мэр Владивостока Виталий Веркеенко и председатель гордумы Андрей Брик, глава Советского района краевой столицы Сергей Захарченко.

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