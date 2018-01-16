Тарасенко и Веркеенко привлекла капсула в бухте Владивостока

Сотрудники всероссийского детского центра «Океан» сообщили сегодня РИА «Восток-Медиа» о значимом событии, которое состоится в ближайший четверг. Учитывая статус ВДЦ, на мероприятие приедут первые лица Владивостока и Приморского края.

18 января на территории посёлка бухты Емар состоится торжественная церемония закладки капсулы, посвящённая началу строительства жилого дома для сотрудников всероссийского детского центра «Океан». Его возведут в рамках программы развития «Океан — 2020» — в 10 минутах от самого лагеря. План-проект предусматривает восемь жилых этажей с 160 квартирами, детскую площадку и место для парковки автомобилей. Готовое служебное жильё получат семьи сотрудников «Океана» и работающие круглый год в дружине «Галактика».