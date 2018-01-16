Для нормальной пенсии в Хабаровском крае нужны 9 лет и 13,8 балла
С каждым годом эти показатели будут увеличиваться.
С каждым годом эти показатели будут увеличиваться.
О том, кому в Хабаровском крае отказывают в назначении пенсии, и что с этим делать, рассказала ИА «Хабаровский край» сегодня заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.
— Случаи отказов о назначении пенсий были и будут всегда. В Хабаровском крае ежегодно подобных случаев бывает около 1,5% от общего количества обратившихся к нам граждан, и это небольшая цифра. Отказать в назначении пенсии могут при отсутствии права на неё. Бывает, что у человека нет необходимой продолжительности стажа, либо он не может подтвердить документально периоды своей работы.
В 2017 году женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам 60 лет необходимо было иметь минимум 8 лет трудового стажа и накопить минимум 11,4 балла.
Каждый год эти показатели поэтапно будут увеличиваться, и к 2021 году по закону о страховых пенсиях граждане должны будут иметь 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов.
В связи с этим в 2018 году люди, оформляющие пенсию, должны отработать минимум 9 лет и накопить минимум 13,8 балла.
Поэтому любой человек, устраиваясь на работу, должен понимать, что страховая пенсия ему будет выплачиваться, если он официально трудоустроен и работодатель за него производит обязательные отчисления на пенсионное страхование.
Пока подобных случаев отказа в Хабаровском крае — единицы, менее 0,5% от общего количества назначенных пенсий, но не исключено, что такая категория граждан в дальнейшем может увеличиться за счёт того, что немало людей зарплату получают «в конверте», то есть неофициально.
Бывает, что работодатель отказывается платить страховые взносы в Пенсионный фонд. В этом случае каждый работник может лично обратиться в отделение ПФР по месту жительства, написать заявление и делать отчисления самостоятельно.
Если у гражданина вообще нет права на страховую пенсию, государство предоставит ему социальную пенсию, но только при условии, что он не работает. Оформить её женщины смогут в 60 лет, а мужчины в 65.
Размер социальной пенсии сейчас 5 — 6 тысяч рублей.