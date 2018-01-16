Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эмма Уотсон: «Я испытала весь спектр сексуальных домогательств»
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Екатерина Андреева и ее дочь проводят время в Италии
Не учебная тревога: что делать в случае ракетного удара?Как действовать, если вражеская ракета летит в сторону вашей страны, и у вас есть всего несколько минут, чтобы добежать до укрытия
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
СМИ: бойцы украинской Нацгвардии разгромили лицей под Одессой
СМИ: 37-летняя Семенович показала откровенное фото
Эмили Ратаковски сравнила себя с Афродитой
Ирина Безрукова высказалась о сексуальных домогательствах
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Абрамовичу не дают построить самый дорогой стадион в Европе
Дом уфимца снесли, пока он был в командировке
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
06:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

В два раза меньше болеют ОРВИ в нынешнем январе жители Иркутской области

В Иркутской области за 8—14 января 2017 года было зарегистрировано 9394 случая заболевания ОРВИ, из них 7041 среди детей.

В Иркутске — 4158 случаев ОРВИ, из них 2909 — дети. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у двух заболевших. Об этом сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Ровно год назад было зарегистрировано 20414 случаев ОРВИ, из них 13524 — среди детей, то есть почти в два раза меньше.

Вирусные инфекции набирают обороты и захватывают жителей региона всех возрастов.

Но в целом пока эпидемии ОРВИ и гриппа нет.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Полиция назвала смерть солистки The Cranberries необъяснимой
Нападение в пермской школе: версии и возможные последствия
Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов
Дочь Мартина Лютера Кинга подвергла критике Трампа
ЕС предложил исключить восемь стран из черного списка офшоров
Госдеп предупредил американцев по поводу поездок в КНДР
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Олимпийский отбор в суде: что ждет российских атлетов в CAS? На следующей неделе Спортивный арбитраж начинает слушания по апелляциям российских спортсменов на решения дисциплинарной комиссии МОК
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Чернобыле построили солнечную электростанцию В зоне отчуждения закончилось строительство необычного сооружения
Кино
Постаревший Лоу и неузнаваемая Лайвли снимаются вместе Актеры в непривычных образах были замечены в Нью-Йорке на съемочной площадке детективной истории «Ритм-секция»
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Сергей Лазарев с сыном отдыхает в Майами Певец растрогал соцсети милым снимком с Никитой.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь