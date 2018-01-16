В два раза меньше болеют ОРВИ в нынешнем январе жители Иркутской области
В Иркутской области за
В Иркутской области за
В Иркутске — 4158 случаев ОРВИ, из них 2909 — дети. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у двух заболевших. Об этом сообщает
Вирусные инфекции набирают обороты и захватывают жителей региона всех возрастов.
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа.