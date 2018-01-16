В два раза меньше болеют ОРВИ в нынешнем январе жители Иркутской области

В Иркутске — 4158 случаев ОРВИ, из них 2909 — дети. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у двух заболевших. Об этом сообщает пресс-служба Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Ровно год назад было зарегистрировано 20414 случаев ОРВИ, из них 13524 — среди детей, то есть почти в два раза меньше.