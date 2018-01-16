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17:39 (мск), источник: Вести.Ru

Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку

Пришедшая в травмпункт 1 января жительница якутского села Иенгра столкнулась в больничных покоях со своим обидчиком, который накануне ударил ее на новогодней дискотеке.

Во время беседы мужчина, оказавшийся заведующим медицинским учреждением, набросился с кулаками на женщину. Этот момент снял на видео один из очевидцев.

«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Долго тема будет идти. Если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала», — настаивал заведующий Золотинской участковой больницы Владимир Наумов, то и дело кулаком нанося удары по руке сидевшей перед ним женщины.

Последняя, как утверждает автор ролика, впервые столкнулась с врачом за день до этого, 31 декабря, на новогодней дискотеке — там он вместе со своей спутницей избил женщину. Утром, по его словам, она отправилась снимать побои и вновь встретила Наумова.

На кадрах видно, что после своей речи доктор на глазах персонала бросается с кулаками на пациентку, а затем угрожает и автору записи.

«Дело только начинается», — уточнил разместивший ролик Александр Силин, добавив, что в подробностях инцидента еще только предстоит разобраться.

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