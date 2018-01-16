В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль

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«Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что празднование Рождества Христова необходимо перенести на 25 декабря (в соответствии с действующим в РФ григорианским календарем — ред.). Я сторонник “старого стиля” и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет», — приводит слова Щипкова синодальный отдел.

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РПЦ пользуется в своих богослужениях юлианским календарем («старый стиль»), в то время как Россия, вместе с большинством стран пользуется григорианским календарем («новый стиль»). Поэтому Новый год в РФ празднуют вместе со всем миром, а Рождество — по «старому стилю» 7 января.