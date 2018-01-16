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18:41 (мск), источник: РИА Новости

В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. России необходимо вернуться к старому юлианскому календарю, использовавшемуся в стране до революции, вместо действующего сейчас григорианского, заявил во вторник первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

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«Ежегодно в январе вспыхивают разговоры о том, что празднование Рождества Христова необходимо перенести на 25 декабря (в соответствии с действующим в РФ григорианским календарем — ред.). Я сторонник “старого стиля” и считаю, что России пора возвращаться к юлианскому календарю, существовавшему еще во времена Христа. Уверен, что рано или поздно это произойдет», — приводит слова Щипкова синодальный отдел.

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РПЦ пользуется в своих богослужениях юлианским календарем («старый стиль»), в то время как Россия, вместе с большинством стран пользуется григорианским календарем («новый стиль»). Поэтому Новый год в РФ празднуют вместе со всем миром, а Рождество — по «старому стилю» 7 января.

По мнению Щипкова, единственной хранительницей традиций в России остается Русская церковь, а любая модернизация является политическим трендом. «Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться», — подчеркнул Щипков.

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