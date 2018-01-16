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17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Этой зимой в Казани активисты нашли самые скользкие улицы

Погода в Казани то и дело преподносит сюрпризы. То сильные морозы ударят, то снова потеплеет и все начнет таять. Немудрено, что на многих городских улицах образовался сильный гололед, на котором люди поскальзываются, падают и как следствие получают травмы.

В региональный исполком Общественного Народного фронта (ОНФ) стали поступать звонки от жителей столицы Татарстана по поводу состояния тротуаров и дворов. Поступают обращения от тех, кто уже, поскользнувшись, получил травмы, в том числе переломы. Активисты ОНФ решили проехаться по участкам, на которые жаловались горожане. Это улицы Адоратского, Журналистов, Гвардейская, Искра, Аделя Кутуя и Патриса Лумумбы.

Как оказалось, там присутствует «каша» из снега, песка и реагентов, которая лишь скрывает образовавшийся на тротуарах лед… Понятно, что это безопасной дорогу не делает! Также общественники заметили и навалы грязного снега на пешеходных дорожках около проезжей части. Они снижают видимость и для автомобилистов, и для пешеходов, пытающихся перейти дорогу. Прохожие же с улицы Журналистов и вовсе пожаловались, что навал снега вдоль дорог занимает целую полосу, что может привести к автомобильным заторам.

РОСТ СООБЩЕНИЙ О ПЕРЕЛОМАХ

В травматологическом пункте Советского района медики подтвердили, что в настоящий момент наблюдается ежегодный скачок количества обращений с переломами. Большинство травм связано с падением при гололедице, а также случаями на активном отдыхе. При этом, как отметили общественники, крыльцо самого травмпункта также не было очищено от льда и снега…

В травматологическом пункте Ново-Савиновского и Московского районов в морозные дни конца прошлой недели также было много пострадавших.

— Люди в очереди подтвердили, что травмы они получили в результате падения на скользкой дороге, — рассказывает активист регионального отделения ОНФ в Татарстане Семен Васильев. — Дорога от подъезда до машины или до остановки общественного транспорта становится опасной для здоровья. Группу риска в основном составляют пенсионеры. Очевидно, коммунальные службы не справляются с поддержанием дорог в нормальном состоянии.

Общественники отправили обращение в управляющие компании, в ведении которых находятся неочищенные дворы, а также в исполком Советского района Казани. Их попросили принять меры по устранению гололедицы и навалов снега вдоль дорог.

Кроме того, сами активисты вблизи домов установят таблички, предупреждающие о гололедице, возможном сходе снега с крыши и падении сосулек.

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