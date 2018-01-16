Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Британец порвал глотку, пытаясь сдержать чихание
Голодец пообещала усилить безопасность в школах после драки в Перми
Мнение: скорее всего, в России вернут прежнюю систему пенсий
Поклонники раскритиковали Веру Брежневу за излишнюю худобу
Пара из США держала в неволе 13 детей, приковывая их к кроватямОб этом стало известно, когда их дочь смогла сбежать
7-летняя актриса расплакалась на вручении премии кинокритиков
Мария Шукшина вернулась на «Первый»: фото со съемок нового шоу
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Умер известный капитан команды КВН Владимир Дуда - СМИ
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
Что можно купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Ипотека станет доступной для половины семей РФ
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
18:08 (мск), источник: Sputnik

Арифджанова: туристы в Узбекистане первым делом покупают тюбетейки

Куратор выставки «Тюбетейка» в Москве пояснила, откуда появилось такое название, и рассказала об участниках проекта.

Источник: Sputnik
Читайте также
Узбекистан намерен ввести безвизовый режим для пяти «крупных стран»

«Тюбетейка — это атрибут, объединяющий все наши народы: узбекский, таджикский, кыргызский, туркменский, чеченский, грузинский и многие другие. Еще тюбетейка для меня — главный сувенир, который все туристы, приезжая в ту или иную страну, покупают в первую очередь. Мы долго думали, как назвать выставку, и в итоге дали ей вот такое объединяющее название», — рассказала Sputnik Арифджанова.

На выставке представлено культурно-художественное и историческое наследие Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана и разных регионов России.

Помимо выставки-продажи различных национальных изделий, книг и традиционных угощений, гостей ждет обширная культурная программа, в которую войдут концерты, кинопоказы, презентации модных коллекций, круглые столы, лекции, кулинарные мастер-классы и дегустации.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Узбекистане появятся новые крупные купюры
Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь