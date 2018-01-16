Арифджанова: туристы в Узбекистане первым делом покупают тюбетейки

«Тюбетейка — это атрибут, объединяющий все наши народы: узбекский, таджикский, кыргызский, туркменский, чеченский, грузинский и многие другие. Еще тюбетейка для меня — главный сувенир, который все туристы, приезжая в ту или иную страну, покупают в первую очередь. Мы долго думали, как назвать выставку, и в итоге дали ей вот такое объединяющее название», — рассказала Sputnik Арифджанова.