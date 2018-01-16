Супруги из Молдовы подали в суд на итальянского мотогонщика Валентино Росси
Супруги из Молдовы подали в суд на итальянского мотогонщика Валентино Росси.
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Супруги из Молдовы подали в суд на итальянского мотогонщика Валентино Росси.
Они почти десять лет работали на вилле, которая до недавнего времени принадлежала отцу спортсмена, а теперь перешла в его собственность и была выставлена на продажу.
Супругов в декабре уволили, и они требуют компенсации и оплаты сверхурочной работы — в общей сложности 114 тысяч евро. Адвокаты мотогонщика иск обжаловали.