Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Ксения Собчак тяжело переживает разлуку с сыном
Эксперт: противоречие сломало новую пенсионную систему России
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Хелен Миррен вышла в свет в прозрачной юбке
Умер известный капитан команды КВН Владимир Дуда - СМИ
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
17:31 (мск), источник: Publika.md

Супруги из Молдовы подали в суд на итальянского мотогонщика Валентино Росси

Супруги из Молдовы подали в суд на итальянского мотогонщика Валентино Росси.

Источник: Publika.md

Они почти десять лет работали на вилле, которая до недавнего времени принадлежала отцу спортсмена, а теперь перешла в его собственность и была выставлена на продажу.

Супругов в декабре уволили, и они требуют компенсации и оплаты сверхурочной работы — в общей сложности 114 тысяч евро. Адвокаты мотогонщика иск обжаловали.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь