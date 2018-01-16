КСП: В Волгограде соцучреждения плохо выполняют госзадания

В числе нарушений, например: одна и та же услуга везде стоит по-разному, плохо развита конкуренция по оказанию соцуслуг НКО, в некоторых госучреждениях стационарного соцобслуживания зачем-то содержат лишний коечный фонд. Непонятно зачем ГАУ «Юный ястреб» потратил средства на подготовку 360 парашютистов, если вопреки требованиям ДОСААФ России они так ни разу и не прыгнули с парашютом.

А облспорткомитет вообще недостаточно выделяет средства на участие молодежи во всероссийских и международных соревнованиях, что замедляет профразвитие спортсменов, а также их переход на следующий этап спортивной подготовки.

В облкомкультуры не проследили, чтобы качество театрально-зрелищных мероприятий не отставало от их количества.