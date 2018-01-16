КСП: В Волгограде соцучреждения плохо выполняют госзадания
Как показала проверка региональной
Как показала проверка региональной
В числе нарушений, например: одна и та же услуга везде стоит
А облспорткомитет вообще недостаточно выделяет средства на участие молодежи во всероссийских и международных соревнованиях, что замедляет профразвитие спортсменов, а также их переход на следующий этап спортивной подготовки.
В облкомкультуры не проследили, чтобы качество
В общем, работать наших властям надо больше и эффективнее, такой итог проверки КСП.