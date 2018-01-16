Крещенских морозов не будет, но провести праздник лучше дома

В Ростовскую область идет большой циклон с юга, поэтому ожидать сильных морозов не стоит, заявила на пресс-конференции и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

18 и 19 января днем будет плюсовая температура, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов по Цельсию. Но несмотря на это, купаться в крещение она не рекомендует. Ожидается сильный ветер, гололед и осадки смешанного характера.