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17:37 (мск), источник: Деловое сообщество

Крещенских морозов не будет, но провести праздник лучше дома

Сильный ветер и осадки обещают на Крещение. Специалисты ростовского Гидрометцентра призвали пересидеть непогоду дома.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 80% 771 мм рт. ст. 2 м/с

В Ростовскую область идет большой циклон с юга, поэтому ожидать сильных морозов не стоит, заявила на пресс-конференции и.о. начальника Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

18 и 19 января днем будет плюсовая температура, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов по Цельсию. Но несмотря на это, купаться в крещение она не рекомендует. Ожидается сильный ветер, гололед и осадки смешанного характера.

Для желающих испытать себя, в Ростове будет оборудовано 9 специальных мест для купания, а по всей области их насчитывается 144. В местах проведения служб будут дежурить медики, спасатели и стражи порядка.

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