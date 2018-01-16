Крещенских морозов не будет, но провести праздник лучше дома
Сильный ветер и осадки обещают на Крещение. Специалисты ростовского Гидрометцентра призвали пересидеть непогоду дома.
Сильный ветер и осадки обещают на Крещение. Специалисты ростовского Гидрометцентра призвали пересидеть непогоду дома.
В Ростовскую область идет большой циклон с юга, поэтому ожидать сильных морозов не стоит, заявила на
18 и 19 января днем будет плюсовая температура, а ночью столбик термометра опустится до -3 градусов по Цельсию. Но несмотря на это, купаться в крещение она не рекомендует. Ожидается сильный ветер, гололед и осадки смешанного характера.
Для желающих испытать себя, в Ростове будет оборудовано 9 специальных мест для купания, а по всей области их насчитывается 144. В местах проведения служб будут дежурить медики, спасатели и стражи порядка.