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17:30 (мск), источник: Volga News

Заболеваемость ОРВИ и гриппом по Самаре за неделю снизилась на 20%

За неделю с 8 по 14 января в Самарской области зарегистрировали 6266 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре — 3343 случая. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,7% по Самарской области и на 20% по Самаре.

По состоянию на 14 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделялись вирусы гриппа А (H1N1 и H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы гриппа А составили 23,5%, парагриппа — 58,8%, аденовирусы — 17,7%.

По состоянию на 14 января от гриппа привито 1 429 139 человек (44,4% от численности населения области). Среди них 357 800 детей и10 тыс. беременных. За счет других источников финансирования привито 24 239 человек.

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