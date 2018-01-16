Заболеваемость ОРВИ и гриппом по Самаре за неделю снизилась на 20%

По сравнению с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 11,7% по Самарской области и на 20% по Самаре.
По состоянию на 14 января заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю выделялись вирусы гриппа А (H1N1 и H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии. В структуре положительных находок вирусы гриппа А составили 23,5%, парагриппа — 58,8%, аденовирусы — 17,7%.
По состоянию на 14 января от гриппа привито 1 429 139 человек (44,4% от численности населения области). Среди них 357 800 детей и10 тыс. беременных. За счет других источников финансирования привито 24 239 человек.