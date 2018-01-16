В Самарскую область приедет с проверкой комиссия МВД из Москвы

Как пишет «СитиТрафик» со ссылкой на собственный источник, визит запланирован на следующую неделю и может быть связан с проверкой фактов, обнародованных депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Напомним, Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять на особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ «Законовские», в том числе проверить правоохранителей, которые вели «дело блогеров».