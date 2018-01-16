В Самарскую область приедет с проверкой комиссия МВД из Москвы
Самарских правоохранителей может посетить комиссия из центрального управления МВД.
Самарских правоохранителей может посетить комиссия из центрального управления МВД.
Как пишет «СитиТрафик» со ссылкой на собственный источник, визит запланирован на следующую неделю и может быть связан с проверкой фактов, обнародованных депутатом Госдумы Андреем Луговым.
Напомним, Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять на особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ «Законовские», в том числе проверить правоохранителей, которые вели «дело блогеров».