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17:41 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарскую область приедет с проверкой комиссия МВД из Москвы

Самарских правоохранителей может посетить комиссия из центрального управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет «СитиТрафик» со ссылкой на собственный источник, визит запланирован на следующую неделю и может быть связан с проверкой фактов, обнародованных депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Напомним, Луговой обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой взять на особый контроль расследование о причастности высокопоставленных самарских силовиков к фальсификации уголовных дел в интересах местной ОПГ «Законовские», в том числе проверить правоохранителей, которые вели «дело блогеров».

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