Сергей Гармаш прочитает воронежской детворе поэму «Руслан и Людмила»

В ВКЗ в 2018 году продолжается цикл музыкально-литературных вечеров, в которых принимают участие звезды театра и кино. 31 января на встречу с воронежской детворой и родителями приедет Сергей Гармаш. Популярный актер в сопровождении Молодежного симфонического оркестра Воронежского концертного зала прочитает поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Волшебная сказка, вдохновленная древнерусскими былинами, прозвучит под музыку гениальных русских композиторов Глинки, Бородина, Римского-Корсакова.