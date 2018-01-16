Сергей Гармаш прочитает воронежской детворе поэму «Руслан и Людмила»

В ВКЗ в 2018 году продолжается цикл музыкально-литературных вечеров, в которых принимают участие звезды театра и кино. 31 января на встречу с воронежской детворой и родителями приедет Сергей Гармаш. Популярный актер в сопровождении Молодежного симфонического оркестра Воронежского концертного зала прочитает поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Волшебная сказка, вдохновленная древнерусскими былинами, прозвучит под музыку гениальных русских композиторов Глинки, Бородина, Римского-Корсакова.
Музыкально-литературная встреча пройдет в Воронежском концертном зале 31 января в 19.00 (6+).
А в начале февраля на встречу с воронежцами приежет Марина Александрова — актриса прочитает «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца.