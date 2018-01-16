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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Сергей Гармаш прочитает воронежской детворе поэму «Руслан и Людмила»

Аккомпанировать артисту будут музыканты ВКЗ.

В ВКЗ в 2018 году продолжается цикл музыкально-литературных вечеров, в которых принимают участие звезды театра и кино. 31 января на встречу с воронежской детворой и родителями приедет Сергей Гармаш. Популярный актер в сопровождении Молодежного симфонического оркестра Воронежского концертного зала прочитает поэму Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Волшебная сказка, вдохновленная древнерусскими былинами, прозвучит под музыку гениальных русских композиторов Глинки, Бородина, Римского-Корсакова.

Музыкально-литературная встреча пройдет в Воронежском концертном зале 31 января в 19.00 (6+).

А в начале февраля на встречу с воронежцами приежет Марина Александрова — актриса прочитает «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца.

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