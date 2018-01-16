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17:40 (мск), источник: РИА Новости

РЖД ввела электронные билеты для домашних питомцев

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. РЖД ввела электронные билеты в поезда дальнего следования для домашних питомцев, которые можно оформить на сайте перевозчика, сообщает компания во вторник.

Источник: РИА "Новости"

«В целях повышения качества обслуживания и для удобства пассажиров на сайте ОАО “РЖД” появилась возможность оформить электронную багажную квитанцию для перевозки мелких домашних животных в поездах дальнего следования», — говорится в сообщении.

Также на сайте можно оформить документы на провоз дополнительной ручной клади: электронной, бытовой видео- и аудиотехники, спортивного и туристического инвентаря. Ранее билет для перевоза животных и ручной клади можно было оформить только в кассах дальнего следования.

Теперь пассажир может оформить электронную багажную квитанцию как во время покупки электронного билета, так и после приобретения билета (электронного или в билетной кассе) до отправления поезда.
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При оформлении электронного перевозочного документа пассажиру выдается контрольный купон с реквизитами поездки. При посадке пассажир должен предъявить распечатанный контрольный купон, добавили в РЖД.

Пассажиры поездов «Сапсан» могут провозить мелких домашних животных, птиц и собак (кроме крупных пород) только на специализированных местах, но не более одного на один оформленный проездной билет, отмечают в РЖД. Сбор за перевозку животного уже включен в стоимость билета, поэтому оформления дополнительных квитанций не требуется.

Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно, однако они должны быть в намордниках и с поводком, дополнили в компании.

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