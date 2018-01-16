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18:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области откроется горячая линия об ошибках в госреестре недвижимости

Специалисты Кадастровой палаты проконсультируют жителей 17 января.

Сотрудники региональной Кадастровой палаты проведут горячую линию по вопросам ошибок в едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Горожане смогут задать интересующие вопросы с 10:00 до 12:00 в среду, 17 января.

Специалисты расскажут, что делать, если:

в сведениях Единого государственного реестра недвижимости объект капитального строительства учтен под двумя кадастровыми номерами;.

выявили техническую ошибку в сведениях об адресе объекта недвижимости;.

в полученной выписке ЕГРН характеристики объекта не соответствуют действительности.

Обращаться можно по телефону +7 (473) 200 80 56.

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