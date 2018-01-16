В Воронежской области откроется горячая линия об ошибках в госреестре недвижимости
Специалисты Кадастровой палаты проконсультируют жителей 17 января.
Специалисты Кадастровой палаты проконсультируют жителей 17 января.
Сотрудники региональной Кадастровой палаты проведут горячую линию по вопросам ошибок в едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Горожане смогут задать интересующие вопросы с 10:00 до 12:00 в среду, 17 января.
Специалисты расскажут, что делать, если:
в сведениях Единого государственного реестра недвижимости объект капитального строительства учтен под двумя кадастровыми номерами;.
выявили техническую ошибку в сведениях об адресе объекта недвижимости;.
в полученной выписке ЕГРН характеристики объекта не соответствуют действительности.
Обращаться можно по телефону +7 (473) 200 80 56.