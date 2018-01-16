Мозг творческих людей работает одинаково
Международная команда психологов обнаружила, что у людей, способных к оригинальному мышлению, процессы в головном мозге протекают по схожему принципу.
Международная команда психологов обнаружила, что у людей, способных к оригинальному мышлению, процессы в головном мозге протекают по схожему принципу.
Творческие люди, как художники, так и ученые, порой сталкиваются с кризисом идей. Способ, который помогает генерировать новые идеи, для каждого человека свой, но процессы, протекающие в головном мозге в то время, как человек проявляет креативные способности, как оказалось, не столь индивидуальны.
Международная команда психологов из университетов Австрии и Китая под руководством Роджера Бити из Гарвардского университета провела серию экспериментов, в которой изучалась нейрональная активность творческих людей.
В ходе эксперимента добровольцы находились внутри томографа, который делал снимки мозговой активности, в то время как они высказывали оригинальные мысли.
Их ответы оценивали три независимых эксперта.
Одна из главных преград, препятствующих творческому мышлению, — легкость, с которой в голову приходят банальные мысли, от которых уже не удается избавиться. Так, когда участников эксперимента просили придумать оригинальное использование носков, менее творческий человек отвечал «их надевают на ноги», а более творческий предложил использовать их для фильтрации воды.
У людей с яркими творческими способностями наблюдалась сильная связь между тремя нейронными сетями мозга.
Первая из этих сетей отвечает за спонтанные мысли и «блуждание» разума, вторая задействуется, когда человек сосредотачивается на своих мыслях, а третья помогает понять, что больше заслуживает нашего внимания. Первые две сети конкурируют между собой, подавляя активность друг друга. Однако томограммы мозга показали, что у творческих людей лучше получается задействовать их одновременно.
Исследования продолжаются, и на втором этапе ученые намерены разобраться, как отличается активность мозга при разных творческих заданиях, например в искусстве и в науке, и можно ли развить креативные способности.
Исследование опубликовано в журнале Proseedings of the National Academy of Sciences of the USA. Также о нем рассказывает издание The Guardian.
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