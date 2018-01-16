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17:53 (мск), источник: Чердак

Мозг творческих людей работает одинаково

Международная команда психологов обнаружила, что у людей, способных к оригинальному мышлению, процессы в головном мозге протекают по схожему принципу.

Источник: AP 2018

Творческие люди, как художники, так и ученые, порой сталкиваются с кризисом идей. Способ, который помогает генерировать новые идеи, для каждого человека свой, но процессы, протекающие в головном мозге в то время, как человек проявляет креативные способности, как оказалось, не столь индивидуальны.

Международная команда психологов из университетов Австрии и Китая под руководством Роджера Бити из Гарвардского университета провела серию экспериментов, в которой изучалась нейрональная активность творческих людей.

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В ходе эксперимента добровольцы находились внутри томографа, который делал снимки мозговой активности, в то время как они высказывали оригинальные мысли.

Участникам показывали изображение предмета, и в течение 12 секунд они должны были придумать наиболее необычный способ его применения.

Их ответы оценивали три независимых эксперта.

Одна из главных преград, препятствующих творческому мышлению, — легкость, с которой в голову приходят банальные мысли, от которых уже не удается избавиться. Так, когда участников эксперимента просили придумать оригинальное использование носков, менее творческий человек отвечал «их надевают на ноги», а более творческий предложил использовать их для фильтрации воды.

По степени креативности предложенных идей ученые выделили две группы — наиболее и наименее креативных участников, и обнаружили внутри обеих групп четкие паттерны мозговой активности.

У людей с яркими творческими способностями наблюдалась сильная связь между тремя нейронными сетями мозга.

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Первая из этих сетей отвечает за спонтанные мысли и «блуждание» разума, вторая задействуется, когда человек сосредотачивается на своих мыслях, а третья помогает понять, что больше заслуживает нашего внимания. Первые две сети конкурируют между собой, подавляя активность друг друга. Однако томограммы мозга показали, что у творческих людей лучше получается задействовать их одновременно.

Исследования продолжаются, и на втором этапе ученые намерены разобраться, как отличается активность мозга при разных творческих заданиях, например в искусстве и в науке, и можно ли развить креативные способности.

Исследование опубликовано в журнале Proseedings of the National Academy of Sciences of the USA. Также о нем рассказывает издание The Guardian.

Ранее немецкие ученые выяснили, какие области мозга ответственны за способность запахов пробуждать воспоминания.

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