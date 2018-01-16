В Новосибирске из-за снегопадов запретили движение грузовиков по городу

В Новосибирске из-за сильных снегопадов местными властями введён полный запрет на передвижение по городу большегрузных автомобилей. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе городской администрации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности города Новосибирска», — говорится в сообщении.

Как уточняется, ограничения будут действовать с 18 часов 16 января до 22 часов 19 января.

В пресс-службе пояснили, что данное решение принято в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с ухудшением погодных условий, «влекущих снижение пропускной способности улично-дорожной сети, угрозу блокирования свободного движения пассажирского и специального транспорта служб экстренного реагирования».