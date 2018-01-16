В Новосибирске из-за снегопадов запретили движение грузовиков по городу
В администрации Новосибирска заявили об угрозе возникновения ЧС
В администрации Новосибирска заявили об угрозе возникновения ЧС
В Новосибирске
«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, относящимся к собственности города Новосибирска», — говорится в сообщении.
Как уточняется, ограничения будут действовать с 18 часов 16 января до 22 часов 19 января.
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Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Новосибирске в ближайшие сутки ожидается в пределах минус 10−15 градусов днём, а в ночные часы будет понижаться до минус 17−20 градусов. При этом сохранятся осадки, а