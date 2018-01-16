Среда в Петербурге и области будет морозной и ветреной



Погоду в обоих регионах обещают облачную, ночью с прояснениями, а ветер юго-восточный со скоростью 8−13 м/с. На дорогах местами будет гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге пройдет небольшой снег, ночью — местами. Температура воздуха опустится до −9…−11 градусов ночью, а днем обещают от -4 до -6 гр.