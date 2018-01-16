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17:53 (мск), источник: Водитель Петербурга

Среда в Петербурге и области будет морозной и ветреной

В среду, 17 января, в Петербурге и Ленобласти синоптики обещают морозы до -11 и -15 градусов и ветер до 13 м/с. Об этом предупреждает МЧС.


Погоду в обоих регионах обещают облачную, ночью с прояснениями, а ветер юго-восточный со скоростью 8−13 м/с. На дорогах местами будет гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

В Петербурге пройдет небольшой снег, ночью — местами. Температура воздуха опустится до −9…−11 градусов ночью, а днем обещают от -4 до -6 гр.

В Ленобласти также ожидается небольшой снег, ночью местами, а днем — в большинстве районов. Кроме того, местами будет слабая метель. Ночью подморозит до −7…−12 градусов, местами даже до -15, днем ожидается от -4 до -9 градусов.

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