Среда в Петербурге и области будет морозной и ветреной
В среду, 17 января, в Петербурге и Ленобласти синоптики обещают морозы до -11 и -15 градусов и ветер до 13 м/с. Об этом предупреждает МЧС.
В среду, 17 января, в Петербурге и Ленобласти синоптики обещают морозы до -11 и -15 градусов и ветер до 13 м/с. Об этом предупреждает МЧС.
Погоду в обоих регионах обещают облачную, ночью с прояснениями, а ветер
В Петербурге пройдет небольшой снег, ночью — местами. Температура воздуха опустится до −9…−11 градусов ночью, а днем обещают от -4 до -6 гр.
В Ленобласти также ожидается небольшой снег, ночью местами, а днем — в большинстве районов. Кроме того, местами будет слабая метель. Ночью подморозит до −7…−12 градусов, местами даже до -15, днем ожидается от -4 до -9 градусов.