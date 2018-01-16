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18:37 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Более 280 фасадов в Нижнем Новгороде будет отреставрировано в рамках подготовки к ЧМ-2018

Более 280 фасадов в Нижнем Новгороде будет отреставрировано в рамках подготовки к ЧМ-2018. Утвержденный график ремонта находится в распоряжении редакции НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, в общий список по ремонту включены 284 объекта. Из них 252 здания МКД в том числе 19 памятников архитектуры (ОКН), на еще 19 зданиях будут установлены фальшфасады, кроме того, будет произведен ремонт 13 муниципальных зданий (в том числе четырех ОКН). Документ был подписан и.о. замгубернатора Нижегородской области Александром Байером 25 декабря 2017 года. При этом 16 января 2018 года министерство энергетики и ЖКХ региона отчиталось, что список ремонтируемых фасадов до сих пор не утвержден.

В список ремонтируемых здания ОКН попали дома по следующим адресам: ул. Советская 19/2 (3,49 млн рублей), ул. Большая Покровская 24/22 (1,1 млн рублей), 29 (5,6 млн рублей), 49 (830 тысяч рублей), 9 (1,3 млн рублей), 9Б (930 тысяч рублей), ул. Варварская, 4 (1 млн рублей), 5 (3,6 млн рублей) Ивановский съезд д 3 (340 тысяч рублей), 5 (1,07 млн рублей), 7 (190 тысяч рублей), 9/18 (450 тысяч рублей), Ильинская 49 (250 тысяч рублей), ул. Минина 25/3 (190 тысяч рублей), ул. Сергиевская 14 (1,3 млн рублей), 16 (1,6 млн рублей), 18 (1,2 млн рублей), 22 (1,5 млн рублей), 23 (900 тысяч рублей), ул. Пискунова 9А, лит А Б (1 млн рублей), Нижневолжская набережная, д 14 (5,85 млн рублей), ул. Маслякова, 1 (8,1 млн рублей).

Фальшфасады будут установлены на домах по адресам: ул. Малая Покровская 16А. Керченская 5,9,ул. Ильинская 95, 113, ул. Алексеевская 21, 35, 47, Октябрьской Революции 41, ул. Малая Ямская 15, 19, 22, 28, 31, 37, ул. Горького 129, 131, ул. Варварская д. 8, лит. 3. Всего на их установку потребуется более 9 млн рублей.

Напомним, что облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018. Согласно проекту решения Гордумы, средства планируется направить на ремонт фасадов по пути следования клиентских групп к ЧМ, 141,6 млн рублей — на строительство станции метро «Стрелка», 112,5 млн рублей — на благоустройство и оформление города-организатора в рамках проведения ЧМ, 47,6 млн рублей — на организацию системы маршрутного ориентирования пешеходов, 16,8 млн рублей — на оборудование станций метрополитена стационарными подъемными средствами, 42 млн рублей — на сервис для волонтеров (экипировка, питание, страхование, информационная компания), 5,5 млн рублей — на организацию перехватывающей парковки по ул. Акимова.

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