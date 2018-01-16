Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Пара из США сбросила больше 250 килограмм, чтобы заняться сексом
Робот-ребенок раскрыл правду о микробах в каждом доме
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Россиянки все реже хотят оформлять брак официально
Пара из США держала в неволе 13 детей, приковывая их к кроватямОб этом стало известно, когда их дочь смогла сбежать
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко госпитализирован – СМИ
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Хью Джекман раскрыл тайну своих полуголых снимков
Алсу в традиционной арабской одежде посетила мечеть в Абу-Даби
«Врачи сделали все»: Лазарева о кончине капитана команды КВН
СМИ: Толкалина встала на защиту Кончаловского
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
18:12 (мск), источник: 36on.ru

Непривитый ребенок привез в Воронежскую область смертельно опасную болезнь

Санитарные врачи сообщают, что в прошлом году в Воронежскую область было завезено опасное заболевание — корь. Она была диагностирована у маленького ребенка.

Источник: РИА "Новости"

Малыш заразился инфекцией из-за того, что у него не было прививки от кори. Родители, не захотевшие прививать ребенка, поставили под угрозу жизнь и здоровье воронежцев. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что после контакта с заболевшим человеком вирус могут подхватить от 90 до 100% восприимчивых людей.

Между тем последствия заражения болезнью могут быть очень страшными. Корь грозит появлением у человека коревого крупа, пневмонии, отита или стоматита. Наиболее опасны осложнения со стороны ЦНС — менингоэнцефалит, энцефалит, серозный менингит. Эти болезни могут привести к летальному исходу.

В пресс-службе ведомства напоминают, что корь передается воздушно-капельным путем. Вирус попадет в окружающую среду при кашле, чихании и разговоре. Для острого инфекционного заболевания характерны кашель или насморк, температура более 38 градусов, конъюнктивит, сыпь сначала на лице и шее, а затем на туловище, ногах и руках, а также общая интоксикация и пигментация.

— При появлении первых признаков кори необходимо ограничить общение с окружающими, вызвать на дом участкового врача. Единственной эффективной мерой профилактики заболевания корью является профилактическая иммунизация, — отмечают санитарные врачи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежца 1 января забил до смерти пьяный сосед по лестничной клетке
В Косово убит сербский политик Оливер Иванович
В поддержку Путина собрали более миллиона подписей
Куриные полуфабрикаты оказались опасными для здоровья
Скончался знаменитый новосибирский КВНщик Владимир Дуда
Суд продлил домашний арест режиссеру Серебренникову
Стали известны подробности секретной миссии СССР на Луну
В РПЦ предложили вернуть старый календарный стиль
Спорт
Так Черчесов будет выбирать состав сборной России на ЧМ-2018 Комплект для "Лужников": на товарищескую игру с Бразилией и на матч открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии
Авто
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого Nissan Xmotion Concept смотрится очень злобно. Такая машина отлично подошла бы плохим ребятам из «Звездных войн» или еще какого-нибудь фантастического боевика
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Как выглядеть красиво в холода: 7 трюков Раскрываем секреты, как ходить в шелковой рубашке в мороз и как избежать ужасного «колготки под джинсы».
Дети
Педиатр: есть только один способ защититься от менингита Какова вероятность заболеть, как защититься и грозит ли нам «менингитная эпидемия»?
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь