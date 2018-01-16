Непривитый ребенок привез в Воронежскую область смертельно опасную болезнь

Источник: РИА "Новости"

Малыш заразился инфекцией из-за того, что у него не было прививки от кори. Родители, не захотевшие прививать ребенка, поставили под угрозу жизнь и здоровье воронежцев. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что после контакта с заболевшим человеком вирус могут подхватить от 90 до 100% восприимчивых людей.

Между тем последствия заражения болезнью могут быть очень страшными. Корь грозит появлением у человека коревого крупа, пневмонии, отита или стоматита. Наиболее опасны осложнения со стороны ЦНС — менингоэнцефалит, энцефалит, серозный менингит. Эти болезни могут привести к летальному исходу.

В пресс-службе ведомства напоминают, что корь передается воздушно-капельным путем. Вирус попадет в окружающую среду при кашле, чихании и разговоре. Для острого инфекционного заболевания характерны кашель или насморк, температура более 38 градусов, конъюнктивит, сыпь сначала на лице и шее, а затем на туловище, ногах и руках, а также общая интоксикация и пигментация.