Непривитый ребенок привез в Воронежскую область смертельно опасную болезнь
Санитарные врачи сообщают, что в прошлом году в Воронежскую область было завезено опасное заболевание — корь. Она была диагностирована у маленького ребенка.
Санитарные врачи сообщают, что в прошлом году в Воронежскую область было завезено опасное заболевание — корь. Она была диагностирована у маленького ребенка.
Малыш заразился инфекцией
Между тем последствия заражения болезнью могут быть очень страшными. Корь грозит появлением у человека коревого крупа, пневмонии, отита или стоматита. Наиболее опасны осложнения со стороны ЦНС — менингоэнцефалит, энцефалит, серозный менингит. Эти болезни могут привести к летальному исходу.
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— При появлении первых признаков кори необходимо ограничить общение с окружающими, вызвать на дом участкового врача. Единственной эффективной мерой профилактики заболевания корью является профилактическая иммунизация, — отмечают санитарные врачи.