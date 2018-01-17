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05:01 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Тимирязевской академии уволили протестовавшего декана

Ректор Тимирязевской академии Галина Золина уволила декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева — об этом «Ъ» рассказал сам господин Соловьев. Напомним, что именно декан в 2016 году был одним из организаторов протестов против передачи опытных полей академии под коммерческую застройку.

Источник: Фото с личной страницы Александра Соловьева Вконта

Земельный скандал закончился отставкой ректора Вячеслава Лукомеца, после чего министр сельского хозяйства Александр Ткачев поставил во главе академии своего бывшего заместителя Галину Золину. В ноябре 2017 года Александр Соловьев анонсировал новые протесты — уже против госпожи Золиной. Как он сообщал «Ъ», сотрудники академии недовольны многочисленными увольнениями. В пресс-службе вуза эти утверждения не комментировали.

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Как сообщил господин Соловьев, он остается на посту профессора. Формальными поводами для увольнения с должности декана, по его словам, стали выговоры. «Один был вынесен за отсутствие на рабочем месте, хотя я в тот день вместе с другими сотрудниками академии находился на заседании аграрного комитета Госдумы, — говорит Александр Соловьев.— Второй выговор — за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние. Хотя это были наши же студенты».

Господин Соловьев заявил, что подал иски в суд с требованием отменить неправомерные выговоры, после этого он будет судиться из-за увольнения.

Александр Черных

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24 сентября 2017© Ньюстюб
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