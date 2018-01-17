В Тимирязевской академии уволили протестовавшего декана

Земельный скандал закончился отставкой ректора Вячеслава Лукомеца, после чего министр сельского хозяйства Александр Ткачев поставил во главе академии своего бывшего заместителя Галину Золину. В ноябре 2017 года Александр Соловьев анонсировал новые протесты — уже против госпожи Золиной. Как он сообщал «Ъ», сотрудники академии недовольны многочисленными увольнениями. В пресс-службе вуза эти утверждения не комментировали.

Как сообщил господин Соловьев, он остается на посту профессора. Формальными поводами для увольнения с должности декана, по его словам, стали выговоры. «Один был вынесен за отсутствие на рабочем месте, хотя я в тот день вместе с другими сотрудниками академии находился на заседании аграрного комитета Госдумы, — говорит Александр Соловьев.— Второй выговор — за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние. Хотя это были наши же студенты».