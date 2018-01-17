В Хабаровске нашли исчезнувшую накануне пятиклассницу

«Девочка найдена, с ней работают следователи, ребёнку оказывается психологическая помощь. Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в поиске ребёнка и распространении информации об его исчезновении», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что её 11-летняя дочь не вернулась домой из школы. Родственница указала, что, возможно, девочка ушла из-за ссоры, которая произошла между ними накануне. На розыск пропавшей без вести ученицы пятого класса ориентировали наружные наряды полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, оперативников. К поиску не вернувшегося домой ребёнка подключились хабаровские волонтёры.