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03:52 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске нашли исчезнувшую накануне пятиклассницу

В дальневосточной столице удалось найти девочку, которая ушла утром в школу и после занятий не вернулась домой. С ребёнком работают следователи и психологи.

Пятиклассницу обнаружили благодаря совместным усилиям следователей, сотрудников управления МВД России по Хабаровскому краю, волонтёрам и неравнодушным жителям города.

«Девочка найдена, с ней работают следователи, ребёнку оказывается психологическая помощь. Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в поиске ребёнка и распространении информации об его исчезновении», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что её 11-летняя дочь не вернулась домой из школы. Родственница указала, что, возможно, девочка ушла из-за ссоры, которая произошла между ними накануне. На розыск пропавшей без вести ученицы пятого класса ориентировали наружные наряды полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, оперативников. К поиску не вернувшегося домой ребёнка подключились хабаровские волонтёры.

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