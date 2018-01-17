В Хабаровске нашли исчезнувшую накануне пятиклассницу
В дальневосточной столице удалось найти девочку, которая ушла утром в школу и после занятий не вернулась домой. С ребёнком работают следователи и психологи.
В дальневосточной столице удалось найти девочку, которая ушла утром в школу и после занятий не вернулась домой. С ребёнком работают следователи и психологи.
Пятиклассницу обнаружили благодаря совместным усилиям следователей, сотрудников управления МВД России по Хабаровскому краю, волонтёрам и неравнодушным жителям города.
«Девочка найдена, с ней работают следователи, ребёнку оказывается психологическая помощь. Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые принимали участие в поиске ребёнка и распространении информации об его исчезновении», — сообщает
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мать ребёнка обратилась в правоохранительные органы и рассказала, что её 11-летняя дочь не вернулась домой из школы. Родственница указала, что, возможно, девочка ушла