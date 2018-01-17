Труппа Приморской сцены Мариинского театра выступит в Петербурге

«Это наши артисты, Мариинского театра, они живут и трудятся во Владивостоке, они созрели вполне для того, чтобы показать свои работы здесь, на нашей исторической сцене, в сопровождении оркестра Мариинского театра», — сказал Гергиев. По его словам, для него было важно «дать возможность петербуржцам познакомиться с тем, как развивается труппа Приморской сцены».