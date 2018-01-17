Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Тем, кто спит и днем, и ночью, стоит проверить здоровье
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз
«Смертельное селфи» гимнастки из КНДР, облетевшее все СМИ
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
«Я видела все»Как отреагировала Шэрон Стоун, когда ее спросили о домогательствах в Голливуде
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Звезда «Бумера» Сергей Горобченко сообщил о диагнозе из больницы
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
Виктория Бекхэм стала героиней чувственной съемки
Кейт Миддлтон надела розовое пальто за $2000
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
8Скончался композитор Владимир Шаинский
10Всемирный день The Beatles
03:57 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане проголосуют за новый сквер

Жителям дальневосточной столицы предложили выбрать места для создания новых скверов и парков. Заброшенные территории приведут в порядок в рамках приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице проект реализуют второй год подряд. Благоустроить в его рамках можно дворы и территории общего пользования, в том числе, парки и скверы. В прошлом году на эти цели в городе потратили 149 миллионов рублей, из которых порядка 50 миллионов направили на обустройство общественных пространств.

«Сумма средств в текущем году будет приблизительно такой же, возможно, даже немного больше. Все зависит от того, как проголосуют горожане 18 марта, ведь в день выборов президента России им будет предложено также отдать свой голос и за общественную территорию Хабаровска, которая, по их мнению, наиболее нуждается в благоустройстве», — рассказал главный художник города Сергей Пеньков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, предварительно власти Хабаровска отметили пять таких участков: парк «Динамо», берёзовая роща в Индустриальном районе, участок вблизи остановки «Стрелка» на Матвеевском шоссе, бывший сквер завода имени Орджоникидзе, участок между домами 20 и 22 на улице Стрельникова. Уже созданы дизайн-проекты благоустройства этих территорий. Посмотреть их можно на сайте департамента архитектуры.

«Но это — не окончательный вариант: хабаровчане могут внести в них свои коррективы, например, установить фонтан, либо вовсе предложить свои разработки, в том числе совершенно иных городских участков общественного назначения. Своими идеями горожане могут поделиться до 9 февраля, обратившись с ними в кабинеты департамента», — отметил Сергей Пеньков.

Все предложения хабаровчан рассмотрит специально созданная общественная комиссия, которая и утвердит окончательный перечень территорий. Его представят на суд горожан 18 марта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Театр Горького выложит 150 тысяч рублей за семь из «Двенадцати стульев»
Ошибка двигателя вновь прервала полёты L-410 в Хабаровском крае
В Косово назначили награду за информацию об убийцах Ивановича
Эксперты раскритиковали зарплаты педагогов в детских садах
Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги
Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили
Врач оценил состояние здоровья Трампа
Конор Макгрегор лишен чемпионского титула UFC
Северная Корея сделает дороги платными
Спорт
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC Поединок между россиянином и американцем состоится в Нью-Йорке
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Британская семья не дает Абрамовичу построить самый дорогой стадион в Европе
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь