Хабаровчане проголосуют за новый сквер

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице проект реализуют второй год подряд. Благоустроить в его рамках можно дворы и территории общего пользования, в том числе, парки и скверы. В прошлом году на эти цели в городе потратили 149 миллионов рублей, из которых порядка 50 миллионов направили на обустройство общественных пространств.

«Сумма средств в текущем году будет приблизительно такой же, возможно, даже немного больше. Все зависит от того, как проголосуют горожане 18 марта, ведь в день выборов президента России им будет предложено также отдать свой голос и за общественную территорию Хабаровска, которая, по их мнению, наиболее нуждается в благоустройстве», — рассказал главный художник города Сергей Пеньков.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, предварительно власти Хабаровска отметили пять таких участков: парк «Динамо», берёзовая роща в Индустриальном районе, участок вблизи остановки «Стрелка» на Матвеевском шоссе, бывший сквер завода имени Орджоникидзе, участок между домами 20 и 22 на улице Стрельникова. Уже созданы дизайн-проекты благоустройства этих территорий. Посмотреть их можно на сайте департамента архитектуры.

«Но это — не окончательный вариант: хабаровчане могут внести в них свои коррективы, например, установить фонтан, либо вовсе предложить свои разработки, в том числе совершенно иных городских участков общественного назначения. Своими идеями горожане могут поделиться до 9 февраля, обратившись с ними в кабинеты департамента», — отметил Сергей Пеньков.