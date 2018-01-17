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04:00 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцы сами смогут выбрать территории для благоустройства

В настоящее время продолжается прием заявок.

Источник: VLADNEWS

В администрации Владивостоке продолжается прием заявок с предложениями по благоустройству общественных пространств. Территории, получившие максимальную народную поддержку, начнут благоустраивать уже в этом году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Все желающие жители Владивостока могут выбрать одну или несколько общественных территорий из списка, который размещен в прикрепленном файле, а также на сайте администрации города в разделе Современная городская среда" (проект программы на 2018−2022 годы). В заявке следует указать их местоположение, а также (по желанию) в свободной форме указать, какие работы следует там провести. Например, установить малые архитектурные формы, опоры освещения, дорожки и т. д.

Предложения с пометкой «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018−2022 годы принимаются управлением градостроительства и архитектуры по 7 февраля 2018 г.:

— на бумажном носителе: ул. Западная, 15, каб. 704 (время работы: пн — чт с 9 до 17 часов, пт. с 9 до 15:45, обед с 13 до 13:45);.

— в электронной форме: на электронный адрес управления градостроительства и архитектуры ugia@vlc.ru.

Поступившие и обработанные предложения будут направлены для дальнейшей работы в общественную комиссию, после чего будет проведено голосование.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств будут реализованы в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018−2022 г.

Обновленные городские места общего пользования, по словам специалистов УГА, должны стать территориями с современным дизайном, комфортные для прогулок и отдыха жителей и гостей Владивостока.

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