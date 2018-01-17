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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Главный тренер «СКА-Хабаровска»: важно, что в команде нет нытиков

Новый главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов намерен в первую очередь поменять психологию игроков. Специалист заявил, что нужно убирать у «армейцев» элементы ущербности.

«Мне важно построить игру команды. Потом, этим годом ничего не ограничивается и, если за десять туров собрать боеспособный коллектив и поставить его на правильный путь, то Премьер-лига никуда не денется в дальнейшем. В любом случае, надо стараться выиграть каждый матч, и ни в коем случае не выходить с мыслями, как бы не проиграть», — заявил клубной пресс-службе Ринат Билялетдинов.

По его словам, в первых турах «СКА-Хабаровск» проявлял характер, был сплочённым и вполне боеспособным коллективом, однако свою роль сыграл базовый уровень мастерства и «комплекс новичка».

«Тем не менее, многие моменты в игре хабаровчан мне импонировали. К сожалению, в конце что-то сломалось. Возможно, подкосили два, как я считаю, незаслуженных поражения дома — с ЦСКА и “Локомотивом”. Наверное, это было следствием какого-то внутреннего надлома, но особо пугаться этого не следует», — отметил специалист.

Сейчас главный тренер «армейцев» планирует компенсировать отсутствие мастерства у игроков бойцовскими качествами и двигательной активностью. Команду ждут занятия под руководством тренера по физической подготовке Евгения Бондаренко, известного своими жёсткими программами.

«Самое главное — в команде нет нытиков. В коллективе хорошие и, что немаловажно, неизбалованные ребята. Есть такие молодые игроки, которые прочитав о себе несколько хвалебных статей, решают, что они уже всё познали в футболе и начинают учить всех вокруг. Здесь у ребят совсем другое отношение к делу», — признался Ринат Билялетдинов.

РИА «Восток-Медиа» писало, что сейчас «СКА-Хабаровск» находится на первом тренировочном сборе в Турции. В его рамках команда проведёт два контрольных матча. Соперниками «армейцев» станут албанская «Тирана» и азербайджанский «Нефтчи».

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