Главный тренер «СКА-Хабаровска»: важно, что в команде нет нытиков

«Мне важно построить игру команды. Потом, этим годом ничего не ограничивается и, если за десять туров собрать боеспособный коллектив и поставить его на правильный путь, то Премьер-лига никуда не денется в дальнейшем. В любом случае, надо стараться выиграть каждый матч, и ни в коем случае не выходить с мыслями, как бы не проиграть», — заявил клубной пресс-службе Ринат Билялетдинов.

По его словам, в первых турах «СКА-Хабаровск» проявлял характер, был сплочённым и вполне боеспособным коллективом, однако свою роль сыграл базовый уровень мастерства и «комплекс новичка».

«Тем не менее, многие моменты в игре хабаровчан мне импонировали. К сожалению, в конце что-то сломалось. Возможно, подкосили два, как я считаю, незаслуженных поражения дома — с ЦСКА и “Локомотивом”. Наверное, это было следствием какого-то внутреннего надлома, но особо пугаться этого не следует», — отметил специалист.

Сейчас главный тренер «армейцев» планирует компенсировать отсутствие мастерства у игроков бойцовскими качествами и двигательной активностью. Команду ждут занятия под руководством тренера по физической подготовке Евгения Бондаренко, известного своими жёсткими программами.

«Самое главное — в команде нет нытиков. В коллективе хорошие и, что немаловажно, неизбалованные ребята. Есть такие молодые игроки, которые прочитав о себе несколько хвалебных статей, решают, что они уже всё познали в футболе и начинают учить всех вокруг. Здесь у ребят совсем другое отношение к делу», — признался Ринат Билялетдинов.