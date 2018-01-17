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04:25 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП в Хабаровске

Отец обвиняемого в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анара Аллахверанова погиб в ДТП в Хабаровске. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат Аллахверанова Константин Лысенко.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом», — сказал Лысенко в ответ на обращение ТАСС подтвердить информацию о гибели отца Аллахверанова. Он добавил, что мужчине поступали угрозы после гибели спортсмена Драчева в августе 2017 года. «Могу сказать, что были угрозы отцу», — сказал Лысенко.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что ДТП произошло ранним утром во вторник в Железнодорожном районе Хабаровска. Автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был трезв», — сказал сотрудник ГИБДД.

Он уточнил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Анар Аллахверанов обвиняется в убийстве в ходе драки 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска пауэрлифтера Драчева. Аллахверанов находится под арестом, дело поступило в Хабаровский краевой суд.

Погибший спортсмен в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 кг. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом. Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе «Мастер».

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