Отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева погиб в ДТП в Хабаровске

Источник: ИТАР-ТАСС

«Да. Он шел на работу, ходил одним и тем же маршрутом», — сказал Лысенко в ответ на обращение ТАСС подтвердить информацию о гибели отца Аллахверанова. Он добавил, что мужчине поступали угрозы после гибели спортсмена Драчева в августе 2017 года. «Могу сказать, что были угрозы отцу», — сказал Лысенко.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю ТАСС сообщили, что ДТП произошло ранним утром во вторник в Железнодорожном районе Хабаровска. Автомобиль марки Toyota Corolla сбил мужчину 1959 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. «От полученных травм мужчина скончался на месте. Водитель был трезв», — сказал сотрудник ГИБДД.

Он уточнил, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Анар Аллахверанов обвиняется в убийстве в ходе драки 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска пауэрлифтера Драчева. Аллахверанов находится под арестом, дело поступило в Хабаровский краевой суд.