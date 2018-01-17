Приставы хитро поймали должницу во Владивостоке

Во Владивостоке приставы долгое время пытались найти должницу, задолжавшую 90 000 рулей физическому лицу, однако женщина не спешила отдавать долги. Более того, достоверно зная о возбуждении исполнительного производства, должница продолжала скрываться от судебных приставов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю. Судебным приставам удалось выяснить, что должница является собственником нескольких квартир во Владивостоке, одна из которых сдавалась в аренду на одном популярном интернет-ресурсе.

Судебный пристав позвонила с незнакомого должнице номера телефона и, представившись студенткой, выразила желание посмотреть квартиру. Получив адрес сдаваемой квартиры, пристав приехала на место, где ее встретила должница вместе с супругом.

Пристав предъявила документы и приступила к осмотру квартиры с целью проверки имущественного положения. Должница, не желая добровольно расставаться со своим имуществом, вызвала на место наряд полиции, которая, прибыв на место, объяснила женщине, что действия пристава правомерны.