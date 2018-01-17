Приставы хитро поймали должницу во Владивостоке
Женщина «попалась» на попытке сдать жилье судебному приставу.
Женщина «попалась» на попытке сдать жилье судебному приставу.
Во Владивостоке приставы долгое время пытались найти должницу, задолжавшую 90 000 рулей физическому лицу, однако женщина не спешила отдавать долги. Более того, достоверно зная о возбуждении исполнительного производства, должница продолжала скрываться от судебных приставов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Пристав предъявила документы и приступила к осмотру квартиры с целью проверки имущественного положения. Должница, не желая добровольно расставаться со своим имуществом, вызвала на место наряд полиции, которая, прибыв на место, объяснила женщине, что действия пристава правомерны.
Через несколько дней должница попыталась спасти свое имущество уже в отделе судебных приставов, куда она прибыла для подписания документов. Женщина попыталась выхватить у пристава акт описи и ареста имущества, но попытка уничтожения документов провалилась. В отношении должницы был составлен протокол об административном правонарушении и, видимо устав от этой борьбы за имущество, уже на следующий день она оплатила всю сумму долга.