Стало известно, как идет стройка главного собора Владивостока

В зимнее время года работы на объекте продолжаются, в частности, проводилось сооружение колонн — осуществить их заливку позволило применение современных технологий с использованием морозоустойчивых добавок в раствор. Также, несмотря на минусовые температуры, продолжалась кирпичная кладка храмовых стен.