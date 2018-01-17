Стало известно, как идет стройка главного собора Владивостока
На строительной площадке
На строительной площадке
10 января строители обсудили подготовку к установке центрального «барабана» — подкупольной цилиндрической части, на которую впоследствии будет монтироваться купол храма.
В зимнее время года работы на объекте продолжаются, в частности, проводилось сооружение колонн — осуществить их заливку позволило применение современных технологий с использованием морозоустойчивых добавок в раствор. Также, несмотря на минусовые температуры, продолжалась кирпичная кладка храмовых стен.
Михаил Грач.