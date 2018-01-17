Минсоцзащиты региона: В Хабаровском крае за пособием на первенца обратилась всего одна семья

Источник: AP 2018

Заявление на оформление пособия за первого ребенка в Хабаровском крае пока подала только одна семья. Чиновники ожидают, что в ближайшее время к ним поступит намного больше обращений. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала заместитель начальника отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки минсоцзащиты края Татьяна Легких.

«По информации фонда медицинского обязательного социального страхования, в 2017 году родилось 5610 первых детей. По нашим прогнозам, за выплатой может обратиться около четырех тысяч семей», — отметила специалист.



Напомним, размер ежемесячной выплаты за первенца составит 13 386 рублей. Деньги семья будет получать, пока ребенку не исполнится полтора года. При этом претендовать на выплату можно только при условии, что ежемесячный доход на одного человека не превышает 20 710, 5 рубля.

В Хабаровском крае заявления на пособия начали принимать 9 января в центрах социальной поддержки населения по месту жительства и в МФЦ.

«Для того чтобы подать заявление, нужно собрать и предоставить документы. [В их числе] — документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство РФ, подтверждающие счет, открытый кредитной организацией. Необходима справка о доходах семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения», — добавила Татьяна Легких.

Представитель минсоцзащиты края отметила, что родителям первенцев нужно поторопиться с подачей заявлений.

«Если еще не истекло полгода с момента рождения ребенка, то пособие назначается [с даты его появления на свет]. Если же родители подали заявление позднее, чем через полгода, то [выплату] назначат с даты обращения», — уточнила гостья программы.