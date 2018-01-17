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05:47 (мск), источник: VLADNEWS

Восемь компаний обеспечивают продуктами детские сады Владивостока

Поставщики определились в ходе аукционов.

Источник: VLADNEWS

Администрация Владивостока в 2017 году провела 32 аукциона и 10 конкурсов, в ходе которого были определены 8 компаний-победителей в электронных торгах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Так, победителями стали ООО «Магистраль Инвест», ООО «Фуд Магистраль», ООО «Рубин», ООО «Флагман плюс», ООО «Флагман», ООО «Феникс», ООО «Илона Трейд» и ООО «Светоч». Торги были проведены без каких-либо нарушений и в соответствии законом.

Как отметила заместитель главы города Наталья Мальцева, конкурсы зарекомендовали себя хорошо, именно поэтому было принято решение в будущем использовать только конкурсную систему для определения, что позволит отсечь дилетантов в области детского питания, тех, кто был оштрафован при исполнении прошлых контрактов и оставить тех, кто на этом рынке не первый год и имеет хорошую репутацию.

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