Восемь компаний обеспечивают продуктами детские сады Владивостока
Поставщики определились в ходе аукционов.
Поставщики определились в ходе аукционов.
Администрация Владивостока в 2017 году провела 32 аукциона и 10 конкурсов, в ходе которого были определены 8
Так, победителями стали ООО «Магистраль Инвест», ООО «Фуд Магистраль», ООО «Рубин», ООО «Флагман плюс», ООО «Флагман», ООО «Феникс», ООО «Илона Трейд» и ООО «Светоч». Торги были проведены без
Как отметила заместитель главы города Наталья Мальцева, конкурсы зарекомендовали себя хорошо, именно поэтому было принято решение в будущем использовать только конкурсную систему для определения, что позволит отсечь дилетантов в области детского питания, тех, кто был оштрафован при исполнении прошлых контрактов и оставить тех, кто на этом рынке не первый год и имеет хорошую репутацию.