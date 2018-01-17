Восемь компаний обеспечивают продуктами детские сады Владивостока

Администрация Владивостока в 2017 году провела 32 аукциона и 10 конкурсов, в ходе которого были определены 8 компаний-победителей в электронных торгах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Как отметила заместитель главы города Наталья Мальцева, конкурсы зарекомендовали себя хорошо, именно поэтому было принято решение в будущем использовать только конкурсную систему для определения, что позволит отсечь дилетантов в области детского питания, тех, кто был оштрафован при исполнении прошлых контрактов и оставить тех, кто на этом рынке не первый год и имеет хорошую репутацию.