Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
В Красноярске врач уволилась после видео с танцем живота
Уроки на свежем воздухе сделали детей внимательнее в классе
МИД России выразил решительный протест Швеции из-за инцидента
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
«Я видела все»Как отреагировала Шэрон Стоун, когда ее спросили о домогательствах в Голливуде
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Обвиненный в изнасиловании Шурыгиной стал гостем шоу Малахова
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Звезда «Бумера» Сергей Горобченко сообщил о диагнозе из больницы
Украина сняла санкции с поставщика угля из России
«Шикарная»: в Сети обсуждают образ Светланы Ходченковой
Валерия проводит время в Париже с дочерью и экс-женой Пригожина
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
В Италии открылся первый хостел для бездомных разведенных мужчин
Что купить в Доминикане, продав двушку в Москве
Фоторепортажи
12В здании московской фабрики «Меньшевик» произошла стрельба
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
05:35 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае за биткоины продают участки земли и автомобиль

Объявления появились на интернет-аукционе.

На красноярском интернет-аукционе появились объявления о продаже участков земли и автомобиля. Рассчитаться за объекты можно не настоящими деньгами, а виртуальными — эфиром, лайткоином, ZEC и биткоином.

Так, в поселке Емельяново владелец выставил на продажу участок (12 соток). Его реальная стоимость — 330 тысяч рублей. Но к оплате принимается и криптовалюта.

В семи километрах от Красноярска, в деревне Зыково, продается другой участок. В обмен на криптовалюту покупатель может получить «территорию» с электричеством, охраной и круглосуточным видеонаблюдением.

Еще один владелец срочно продает свой автомобиль за 800 тысяч рублей. Он готов отдать машину за биткоины.

Отметим, что такой валютой в России рассчитываться нельзя, поскольку биткоины не являются средством платежа. Дело в том, что правоохранительные и налоговые органы не могут полностью контролировать финансовые операции.

Напомним, ранее прокуратура Красноярского края объявила предостережение директору автосалона, который разместил в интернете объявление о продаже автомобиля за 55 биткоинов. В надзорном ведомстве напомнили, что законное платежное средство в России — российский рубль.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В 2017 году в Красноярске больше всего подорожали картошка и красная икра
В Косово назначили награду за информацию об убийцах Ивановича
Эксперты раскритиковали зарплаты педагогов в детских садах
Франция отказалась от требований к России вернуть царские долги
Президент Грузии отказался помиловать Саакашвили
Врач оценил состояние здоровья Трампа
Конор Макгрегор лишен чемпионского титула UFC
Северная Корея сделает дороги платными
Спорт
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона за титул чемпиона UFC Поединок между россиянином и американцем состоится в Нью-Йорке
Авто
Два с «ГАКом»: главная авантюра Детройта На американский рынок рвется китайская компания GAC: не имеющая пока в США ни одного дилера, но уже ставшая героем конфуза с президентом Трампом
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю» Резонансная история получила продолжение после досрочного освобождения Сергея Семенова, который пришел в шоу Малахова, а Шурыгина посетила «Пусть говорят» с Борисовым
Недвижимость
Минприроды не исключает отказ от мусоропроводов в многоэтажках
Малоэтажная Россия: почему у нас пока так не строят
В Уфе снесли жилой дом, пока хозяин был в командировке
Законопроект о реновации жилья в России почти готов
Леди
Звезды, которые ограничили знакомство друг с другом одним свиданием Из некоторых знаменитостей могли бы получиться неплохие пары. Но, увы, их общение закончилось после одного единственного свидания.
Дети
Иглесиас и Курникова показали новорожденных детей Знаменитые родители поделились милыми снимками в микроблогах.  
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь