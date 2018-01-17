В Красноярском крае за биткоины продают участки земли и автомобиль

На красноярском интернет-аукционе появились объявления о продаже участков земли и автомобиля. Рассчитаться за объекты можно не настоящими деньгами, а виртуальными — эфиром, лайткоином, ZEC и биткоином.

Так, в поселке Емельяново владелец выставил на продажу участок (12 соток). Его реальная стоимость — 330 тысяч рублей. Но к оплате принимается и криптовалюта.

В семи километрах от Красноярска, в деревне Зыково, продается другой участок. В обмен на криптовалюту покупатель может получить «территорию» с электричеством, охраной и круглосуточным видеонаблюдением.

Еще один владелец срочно продает свой автомобиль за 800 тысяч рублей. Он готов отдать машину за биткоины.

Отметим, что такой валютой в России рассчитываться нельзя, поскольку биткоины не являются средством платежа. Дело в том, что правоохранительные и налоговые органы не могут полностью контролировать финансовые операции.