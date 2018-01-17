В Красноярском крае за биткоины продают участки земли и автомобиль
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На красноярском
Так, в поселке Емельяново владелец выставил на продажу участок (12 соток). Его реальная стоимость — 330 тысяч рублей. Но к оплате принимается и криптовалюта.
В семи километрах от Красноярска, в деревне Зыково, продается другой участок. В обмен на криптовалюту покупатель может получить «территорию» с электричеством, охраной и круглосуточным видеонаблюдением.
Отметим, что такой валютой в России рассчитываться нельзя, поскольку биткоины не являются средством платежа. Дело в том, что правоохранительные и налоговые органы не могут полностью контролировать финансовые операции.
Напомним, ранее прокуратура Красноярского края объявила предостережение директору автосалона, который разместил в интернете объявление о продаже автомобиля за 55 биткоинов. В надзорном ведомстве напомнили, что законное платежное средство в России — российский рубль.