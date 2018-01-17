В Красноярске вышел в свет второй выпуск альманаха «Енисей» за 2017 год

Источник: Вести - Красноярск

Первый номер «Енисея» вышел в далёком 1940 году по инициативе молодых красноярских литераторов. Сегодня альманах — современное издание литературно-художественной и краеведческой направленности, выходящее дважды в год. На его страницах публикуются художественные произведения сибирских авторов, заметки о культурных событиях Красноярского края, исторические, искусствоведческие статьи, очерки. Ольга Немежикова в своих строках воспевает красоту красноярских «Столбов».

«То, что здесь опубликовано, это мой первый опыт. Считаю, как первый опыт он безусловно удался. Тем более что я брала за базу произведения Пришвина и Паустовского», — рассказала писатель Ольга Немежикова.

На последних страницах разместили фоторепортаж «Следами, тропами, путями Виктора Астафьева», снимки сделал Виктор Тингин. Книга вышла тиражом в 500 экземпляров. К слову, главный редактор Михаил Тарковский заметил, что второй альманах хоть и хорош, но не идеален.

«Промашка в этом номере, я совсем недавно это понял, и в этом виноват я — мы абсолютно ничего не написали по юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Это просто безобразие! Я обещаю, что в следующем номере обязательно дадим материал, и не один», — заверил писатель и главный редактор альманаха «Енисей» Михаил Тарковский.

Редакторы уже начали подготовку нового альманаха «Енисей», планируется, что в свет он выйдет летом.