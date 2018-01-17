Курсы русского языка для монгольских школьников прошли в ИГУ

Как сообщает 17 января 2018 года пресс-служба ИГУ, ежедневно с учащимися занимались преподаватели кафедры филологии и методики, а также студентки и выпускницы института ИГУ. Одной из особенностей прошедших курсов стали практические занятия, проводимые в бытовой обстановке, например, в магазине, транспорте и т. д. Школьники из Монголии также посетили иркутские школы.

Напомним, большая группа школьников из Монголии в сопровождении своих педагогов, директоров школ и представителей администрации аймака прибыла в Иркутск в начале января 2018 года. Это уже второй визит монгольских школьников в рамках гранта фонда «Русский мир», выигранного в 2013 году коллективом кафедры филологии и методики педагогического института ИГУ (руководитель — доцент Ирина Бойко).

Педагогический институт ИГУ выступает площадкой для обмена культурными программами школ Монголии и Иркутской области. Стороны уже выразили заинтересованность в продолжение сотрудничества — руководители школ подписали соответствующие договоры: школа № 27 (Иркутск) со школой № 1 (г. Сайшанд), школа № 16 (Иркутск) со школой № 3 (г. Сайшанд), Оёкская школа со школой № 1 (пос. Замын Ууд).

В рамках визита монгольской делегации в Иркутск прошло обсуждение вопроса, касающегося поступления монгольских абитуриентов в ИГУ. В нем приняли участие проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев и вице-консул генерального консульства Монголии в г. Иркутске Ганбаатар Цэцэрлэг.

Заключительным мероприятием курсов стал концерт монгольских и российских школьников и студентов педагогического института ИГУ.