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06:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Курсы русского языка для монгольских школьников прошли в ИГУ

Курсы русского языка для школьников с 7 по 12 класс из Монголии (Восточно-Гобийский аймак) прошли в педагогическом институте Иркутского государственного университета.

Как сообщает 17 января 2018 года пресс-служба ИГУ, ежедневно с учащимися занимались преподаватели кафедры филологии и методики, а также студентки и выпускницы института ИГУ. Одной из особенностей прошедших курсов стали практические занятия, проводимые в бытовой обстановке, например, в магазине, транспорте и т. д. Школьники из Монголии также посетили иркутские школы.

Напомним, большая группа школьников из Монголии в сопровождении своих педагогов, директоров школ и представителей администрации аймака прибыла в Иркутск в начале января 2018 года. Это уже второй визит монгольских школьников в рамках гранта фонда «Русский мир», выигранного в 2013 году коллективом кафедры филологии и методики педагогического института ИГУ (руководитель — доцент Ирина Бойко).

Педагогический институт ИГУ выступает площадкой для обмена культурными программами школ Монголии и Иркутской области. Стороны уже выразили заинтересованность в продолжение сотрудничества — руководители школ подписали соответствующие договоры: школа № 27 (Иркутск) со школой № 1 (г. Сайшанд), школа № 16 (Иркутск) со школой № 3 (г. Сайшанд), Оёкская школа со школой № 1 (пос. Замын Ууд).

В рамках визита монгольской делегации в Иркутск прошло обсуждение вопроса, касающегося поступления монгольских абитуриентов в ИГУ. В нем приняли участие проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев и вице-консул генерального консульства Монголии в г. Иркутске Ганбаатар Цэцэрлэг.

Заключительным мероприятием курсов стал концерт монгольских и российских школьников и студентов педагогического института ИГУ.

Справка. Грантовая программа фонда «Русский мир» — масштабные курсы повышения квалификации учителей русского языка как иностранного для граждан Монголии. В педагогическом институте ИГУ реализуется с 2013 года. За это время курсы прошли в Институте повышения квалификации учителей Монголии (Улан-Батор) и на базе педагогического института. Учащиеся монгольских школ принимают участие в проекте во второй раз (впервые — в январе 2017 года).

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