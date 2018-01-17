Курсы русского языка для монгольских школьников прошли в ИГУ
Курсы русского языка для школьников с 7 по 12 класс из Монголии (Восточно-Гобийский аймак) прошли в педагогическом институте Иркутского государственного университета.
Курсы русского языка для школьников с 7 по 12 класс из Монголии (Восточно-Гобийский аймак) прошли в педагогическом институте Иркутского государственного университета.
Как сообщает 17 января 2018 года
Напомним, большая группа школьников из Монголии в сопровождении своих педагогов, директоров школ и представителей администрации аймака прибыла в Иркутск в начале января 2018 года. Это уже второй визит монгольских школьников в рамках гранта фонда «Русский мир», выигранного в 2013 году коллективом кафедры филологии и методики педагогического института ИГУ (руководитель — доцент Ирина Бойко).
В рамках визита монгольской делегации в Иркутск прошло обсуждение вопроса, касающегося поступления монгольских абитуриентов в ИГУ. В нем приняли участие проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев и
Заключительным мероприятием курсов стал концерт монгольских и российских школьников и студентов педагогического института ИГУ.
Справка. Грантовая программа фонда «Русский мир» — масштабные курсы повышения квалификации учителей русского языка как иностранного для граждан Монголии. В педагогическом институте ИГУ реализуется с 2013 года. За это время курсы прошли в Институте повышения квалификации учителей Монголии (Улан-Батор) и на базе педагогического института. Учащиеся монгольских школ принимают участие в проекте во второй раз (впервые — в январе 2017 года).