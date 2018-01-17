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05:46 (мск), источник: ДЕЙТА

Отличный подарок сделали приморским мигрантам

В селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края состоялась церемония открытия нового здания отделения по вопросам миграции, сообщили DEITA. RU в УМВД Приморья.

Источник: ДЕЙТА

Здание позволит увеличить поток обслуживаемых граждан, сократив очереди и время ожидания, а также повысит качество предоставляемых государственных услуг.

До открытия здания сотрудники подразделения ютились в одном кабинете в административном здании отдела полиции. В таких условиях качественно и своевременно выполнять работу было затруднительно, а местным жителям создавало неудобства и вызывало справедливые нарекания.

Теперь такие процедуры, как постановка и снятие с миграционного учета, оформление разрешений на временное проживание, регистрация по месту жительства, замен утраченных паспортов, выдача и продление вида на жительство и добровольная дактилоскопическая регистрация будут проводиться сотрудниками полиции в короткие сроки.

Михаил Грач.

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