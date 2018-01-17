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06:01 (мск), источник: Восток Медиа

В помощь питомцам зоосада хабаровчане сдали сотню ёлок

Питомцы зоосада «Приамурский» имени Сысоева получили от хабаровчан хвойное угощение. Горожане отправили им больше сотни хвойных деревьев, поддержав уже традиционную акцию «Вторая жизнь ёлки», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Её провели сотрудники зоосада и активно поддержал филиал № 1 «Централизованной системы массовых библиотек» Хабаровска. Добровольческое событие стало не только точкой для сбора хвойных деревьев, но и местом, где горожане могли проверить свои экологические знания. Участников организаторы вознаградили и буклетами и журналами «Золотой Ригмёнок», которые издаёт зоосадом.

«Особо отличились подростки из кадетской школы имени Ушакова. Они активно участвовали в проведении блиц-опроса, разгадывании викторины, физкульминутках и экологических “кричалках”. Кроме того, бесценной оказалась их помощь при погрузке ёлок в грузовик», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» научный сотрудник зоосада «Приамурский» имени Всеволода Сысоева Алина Таенкова.

Отслужившие новогодние ёлки и хвойные ветки взрослые и дети стали приносить к зданию библиотеки задолго до проведения акции, а 16 января их собрали вместе и отвезли в зоосад. Часть хвойного угощения сразу же передали копытным животным.

Известно также, что акцию хотят поддержать молодые активисты ОНФ, которые собирают ёлки в здании Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов и отвезут из в «Приамурский» 19 января. Кроме того, как писало РИА «Восток-Медиа», питомцам зоосада достанется и главная краевая ёлка, установленная на площади имени Ленина. После этого зоотехники сами решать, из деревьев пригодны стать лакомством для животных, а какие превратятся в строительный материал для вольеров.

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