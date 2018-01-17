В помощь питомцам зоосада хабаровчане сдали сотню ёлок

Её провели сотрудники зоосада и активно поддержал филиал № 1 «Централизованной системы массовых библиотек» Хабаровска. Добровольческое событие стало не только точкой для сбора хвойных деревьев, но и местом, где горожане могли проверить свои экологические знания. Участников организаторы вознаградили и буклетами и журналами «Золотой Ригмёнок», которые издаёт зоосадом.

«Особо отличились подростки из кадетской школы имени Ушакова. Они активно участвовали в проведении блиц-опроса, разгадывании викторины, физкульминутках и экологических “кричалках”. Кроме того, бесценной оказалась их помощь при погрузке ёлок в грузовик», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» научный сотрудник зоосада «Приамурский» имени Всеволода Сысоева Алина Таенкова.

Отслужившие новогодние ёлки и хвойные ветки взрослые и дети стали приносить к зданию библиотеки задолго до проведения акции, а 16 января их собрали вместе и отвезли в зоосад. Часть хвойного угощения сразу же передали копытным животным.