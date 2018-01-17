Красноярские специалисты ФМБА разрабатывают инновационный препарат для диагностики онкологических заболеваний
В центре ядерной медицины Сибирского
В центре ядерной медицины Сибирского
Специалисты центра ядерной медицины ФСНКЦ ФМБА России в течение трех лет проводят высокотехнологичную диагностику заболеваний с помощью
Центр ядерной медицины — ведущий российский центр по синтезу различных радиофармпрепаратов (РФП), сегодня в нем изготавливают 8 РФП. С их помощью диагностируют онкологические, кардиологические и неврологические заболевания. Специалисты центра исследуют нейроэндокринные опухоли, выявляют болезнь Паркинсона на ранних стадиях, оценивают жизнеспособность сердца.
Высокая степень чувствительности аптамеров позволяет им находить в крови раковые клетки даже на ранних стадиях развития заболеваний. Затем к аптамерам присоединяют радиоактивную метку, которая позволяет увидеть патологические очаги.
В центре ядерной медицины ФСНКЦ ФМБА России начали синтез нового РФП на основе аптамера для диагностики злокачественных новообразований. Сейчас ученые отрабатывают технологии синтеза, получают экспериментальные образцы и оценивают их эффективность. В перспективе планируется использовать аптамеры и для адресной лекарственной терапии онкологических заболеваний. Результаты исследований, проведенных в начале января, позволяют сделать вывод о перспективности научных разработок.
«Чем раньше будет обнаружено злокачественное новообразование, тем больше у пациента шансов на выздоровление. За время работы центра ядерной медицины высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 15 тысяч человек из Сибирского федерального округа и других регионов России. Развитие научного направления дает нам возможность расширить область применения ПЭТ/КТ диагностики и в перспективе получить новый радиофармпрепарат. Эти инновационные технологии позволят улучшить качество диагностики онкологических заболеваний, а значит продлить жизнь пациентам», — отметил генеральный директор ФСНКЦ ФМБА России Борис Баранкин.