Красноярские специалисты ФМБА разрабатывают инновационный препарат для диагностики онкологических заболеваний

Специалисты центра ядерной медицины ФСНКЦ ФМБА России в течение трех лет проводят высокотехнологичную диагностику заболеваний с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ). Эта технология позволяет совместить информацию о функциональном состоянии органов и анатомической структуре организма. Особенностью обследования является выявление патологических очагов на ранних стадиях, а также возможность глубокого анализа сложных случаев, когда применения других современных методов диагностики недостаточно. Еще одно достоинство позитронно-эмиссионной томографии — оценка эффективности проведенного лечения (химиотерапии, операций, лучевой терапии) и определение дальнейшей тактики сопровождения больного.

Центр ядерной медицины — ведущий российский центр по синтезу различных радиофармпрепаратов (РФП), сегодня в нем изготавливают 8 РФП. С их помощью диагностируют онкологические, кардиологические и неврологические заболевания. Специалисты центра исследуют нейроэндокринные опухоли, выявляют болезнь Паркинсона на ранних стадиях, оценивают жизнеспособность сердца.

С октября 2017 года специалисты центра ядерной медицины приступили к разработке и внедрению практику новых, селективных радиофармпрепаратов для точной диагностики онкологических заболеваний. Проект реализуется совместно с учеными Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, которые с 2010 года ведут работу над получением аптамеров.

Высокая степень чувствительности аптамеров позволяет им находить в крови раковые клетки даже на ранних стадиях развития заболеваний. Затем к аптамерам присоединяют радиоактивную метку, которая позволяет увидеть патологические очаги.

В центре ядерной медицины ФСНКЦ ФМБА России начали синтез нового РФП на основе аптамера для диагностики злокачественных новообразований. Сейчас ученые отрабатывают технологии синтеза, получают экспериментальные образцы и оценивают их эффективность. В перспективе планируется использовать аптамеры и для адресной лекарственной терапии онкологических заболеваний. Результаты исследований, проведенных в начале января, позволяют сделать вывод о перспективности научных разработок.